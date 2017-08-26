«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу в английской премьер-лиге, обыграв «Лестер»

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Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд» в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Маркус Рэшфорд (70-я минута) и Маруан Феллайни (82-я). На 53-й минуте форвард манкунианцев Ромелу Лукаку не смог реализовать пенальти.
Команда Жозе Моуринью, которая является соперником московского ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов, пока не теряла очков и не пропустила ни одного гола в новом сезоне премьер-лиги, в активе «лис» 3 балла.