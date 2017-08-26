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26 августа 2017, 22:23 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу в английской премьер-лиге, обыграв «Лестер»

МОСКВА, 26 авг — Р-Спорт. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лестером» в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.

Манчестер Юнайтед одержал третью победу в английской премьер-лиге обыграв Лестер - Фото Увеличить
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Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд» в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Маркус Рэшфорд (70-я минута) и Маруан Феллайни (82-я). На 53-й минуте форвард манкунианцев Ромелу Лукаку не смог реализовать пенальти.

Команда Жозе Моуринью, которая является соперником московского ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов, пока не теряла очков и не пропустила ни одного гола в новом сезоне премьер-лиги, в активе «лис» 3 балла.

26.08.2017 19:30 основной раунд: 3-й тур Old Trafford
Манчестер Юнайтед 2:0 Лестер
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Жозе Моуринью Крейг Шекспир
Голы
70′ Маркус Рэшфорд (Г. Мхитарян) 19
82′ Маруан Феллаини (Дж. Лингард) 27
Нереализованные пенальти
53′ Р. Лукаку 9
Составы
Давид де Хеа 1
Антонио Валенсия 25
Дэйли Блинд 17
Эрик Байи 3
Фил Джоунс 4
Ромелу Лукаку 9
Поль Погба 6
Неманья Матич 31
67′ Хуан Мануэль Мата 8
Маркус Рэшфорд 19
76′ Антони Марсьяль 11
Джесси Лингард 14
54′ 74′ Генрих Мхитарян 22
Маруан Феллаини 27
1 Каспер Шмайхель 90+5′
2 Дэнни Симпсон
28 Кристиан Фукс
5 Уэстли Морган
15 Гарри Магуайр
26 Рияд Махрез
22 Мэттью Джеймс 89′
25 Уилфред Ндиди
11 Марк Олбрайтон 60′
7 Демарэй Грэй
20 Синдзи Окадзаки 60′
10 Энди Кинг
9 Джейми Варди 76′
19 Ислам Слимани
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 4
9 Угловые 3
8 Фолы 7
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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