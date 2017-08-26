«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу в английской премьер-лиге, обыграв «Лестер»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд» в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Маркус Рэшфорд (70-я минута) и Маруан Феллайни (82-я). На 53-й минуте форвард манкунианцев Ромелу Лукаку не смог реализовать пенальти.