«Ювентус» одержал волевую победу над «Дженоа» благодаря хет-трику Дибалы
МОСКВА, 26 авг —
Р-Спорт. Туринский «Ювентус» нанес поражение «Дженоа» во втором туре чемпионата Италии по футболу, уступая по ходу встречи со счетом 0:2.
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Встреча, состоявшаяся в Генуе в субботу, закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей, у которых
В другом матче дня «Беневенто» проиграл дома «Болонье» — 0:1.
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Массимилиано Аллегри
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|17
|3
|Удары в створ
|7
|1
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Лука Банти (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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