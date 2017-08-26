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26 августа 2017, 21:33 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Ювентус» одержал волевую победу над «Дженоа» благодаря хет-трику Дибалы

МОСКВА, 26 авг — Р-Спорт. Туринский «Ювентус» нанес поражение «Дженоа» во втором туре чемпионата Италии по футболу, уступая по ходу встречи со счетом 0:2.

Туринский <span class=error>Ювентус</span> нанес поражение <span class=error>Дженоа</span> во втором туре чемпионата Италии по футболу уступая по ходу встречи со счетом 0:2. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в Генуе в субботу, закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей, у которых хет-трик оформил Пауло Дибала (14-я, 45+4-я (с пенальти) и 90+2-я минуты), на 62-й отличился Хуан Куадрадо. Полузащитник туринцев Миралем Пьянич на 1-й минуте отправил мяч в свои ворота, у «Дженоа» гол забил Андрей Галабинов (7-я, с пенальти).

В другом матче дня «Беневенто» проиграл дома «Болонье» — 0:1.

26.08.2017 19:00 основной раунд: 2-й тур Luigi Ferraris
Дженоа 2:4 Ювентус
Первый тайм: 2:2
Главные тренеры
Иван Юрич Массимилиано Аллегри
Голы
1′ Миралем Пьянич 5
7′ Андрей Галабинов 16
10 Пауло Дибала (М. Пьянич) 14′
10 Пауло Дибала 45+3′
7 Хуан Куадрадо (М. Манджукич) 62′
10 Пауло Дибала (Г. Игуаин) 90+2′
Составы
Маттиа Перин 1
13′ Сантьяго Джентилетти 3
Лука Россеттини 13
17′ Давиде Бираски 14
Андреа Бертолаччи 8
45+3′ Дарко Лазович 22
Мигел Велозу 44
78′ Диего Лаксальт 93
51′ Адель Таарабт 11
Раффаэле Палладино 17
72′ Андрей Галабинов 16
Рикардо Сентурион 72
78′ Горан Пандев 19
Джанлука Лападула 10
1 Джанлуиджи Буффон
3 Джорджо Кьеллини
12 Алекс Сандру
24 Даниэле Ругани
7 Хуан Куадрадо 64′
9 Гонсало Игуаин
10 Пауло Дибала
17 Марио Манджукич
26 Штефан Лихтштайнер 74′ 7′
15 Андреа Барцальи
5 Миралем Пьянич 81′ 18′
30 Родриго Бентанкур
6 Сами Хедира 58′
14 Блэз Матюиди
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 7
1 Угловые 4
13 Фолы 8
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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