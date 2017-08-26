«Ювентус» одержал волевую победу над «Дженоа» благодаря хет-трику Дибалы

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Встреча, состоявшаяся в Генуе в субботу, закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей, у которых хет-трик оформил Пауло Дибала (14-я, 45+4-я (с пенальти) и 90+2-я минуты), на 62-й отличился Хуан Куадрадо. Полузащитник туринцев Миралем Пьянич на 1-й минуте отправил мяч в свои ворота, у «Дженоа» гол забил Андрей Галабинов (7-я, с пенальти).

В другом матче дня «Беневенто» проиграл дома «Болонье» — 0:1.