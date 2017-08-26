Два мяча Левандовского принесли «Баварии» победу над «Вердером»
МОСКВА, 26 авг —
Р-Спорт. Футболисты мюнхенской «Баварии» одержали победу над «Вердером» в гостевом матче второго тура чемпионата Германии.
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Встреча, прошедшая в субботу в Бремене, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Оба мяча забил Роберт Левандовский (на 72-й и 75-й минутах).
«Бавария» одержала вторую победу подряд на старте сезона, «Вердер» потерпел второе поражение кряду.
Результаты других матчей бундеслиги:
«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — «Вольфсбург» — 0:1,
«Аугсбург» — «Боруссия» (Менхенгладбах) — 2:2,
«Байер» — «Хоффенхайм» — 2:2,
«Штутгарт» — «Майнц» — 1:0.
Главные тренеры
|Александр Нури
|Карло Анчелотти
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Удары (всего)
|19
|1
|Удары в створ
|8
|2
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|10
Судьи
|Главный судья
|Бастиан Данкерт (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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