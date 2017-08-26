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26 августа 2017, 18:52 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Два мяча Левандовского принесли «Баварии» победу над «Вердером»

МОСКВА, 26 авг — Р-Спорт. Футболисты мюнхенской «Баварии» одержали победу над «Вердером» в гостевом матче второго тура чемпионата Германии.

Футболисты мюнхенской Баварии одержали победу над <span class=error>Вердером</span> в гостевом матче второго тура чемпионата Германии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Бремене, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Оба мяча забил Роберт Левандовский (на 72-й и 75-й минутах).

«Бавария» одержала вторую победу подряд на старте сезона, «Вердер» потерпел второе поражение кряду.

Результаты других матчей бундеслиги:

«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — «Вольфсбург» — 0:1,

«Аугсбург» — «Боруссия» (Менхенгладбах) — 2:2,

«Байер» — «Хоффенхайм» — 2:2,

«Штутгарт» — «Майнц» — 1:0.

26.08.2017 16:30 основной раунд: 2-й тур Weserstadion Platz
Вердер 0:2 Бавария
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Нури Карло Анчелотти
Голы
9 Роберт Левандовски (К. Коман) 72′
9 Роберт Левандовски (Т. Мюллер) 75′
Составы
Иржи Павленка 1
Роберт Бауэр 4
Людвиг Аугустинссон 5
Милош Велькович 13
Теодор Гебреселассие 23
Людовик Ламин Сане 26
Томас Делэйни 6
Макс Крузе 10
76′ Жером Гондорф 8
Флориан Кайнц 7
32′ 76′ Максимилиан Эггештайн 35
Филипп Баргфреде 44
84′ Фин Бартельс 22
Йоханнес Эггештайн 24
1 Мануэль Нойер
4 Никлас Зюле
5 Матс Хуммельс
27 Давид Алаба
6 Тиагу Алькантара
24 Корантен Толиссо
32 Джошуа Киммих
9 Роберт Левандовски
7 Франк Рибери 73′
25 Томас Мюллер
10 Арьен Роббен 64′
29 Кингсли Коман
23 Артуро Видаль 85′ 60′
19 Себастьян Руди
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 19
1 Удары в створ 8
2 Угловые 8
9 Фолы 10
Судьи
Главный судья Бастиан Данкерт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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