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26 августа 2017, 17:32 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Ордабасы» на 93-й минуте ушел от поражения в матче с «Кайсаром»

Футболисты «Кайсара» сыграли вничью с с шымкентским «Ордабасы» в домашнем матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Кызылорде завершилась со счетом 1:1. На 66-й минуте сербский нападающий Милан Бойович вывел хозяев вперед. Уйти от поражения «Ордабасы» смог только в компенсированное — на 93-й минуте отличился Самат Смаков.

С 45 очками «Ордабасы» с отрывом идет на третьем месте, а «Кайсар», у которого 29 баллов, занимает седьмое место.

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"Ордабасы" на 93-й минуте ушел от поражения в матче с "Кайсаром"