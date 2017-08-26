«Ордабасы» на 93-й минуте ушел от поражения в матче с «Кайсаром»
Футболисты «Кайсара» сыграли вничью с с шымкентским «Ордабасы» в домашнем матче 25-го тура казахстанской
премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Кызылорде завершилась со счетом 1:1. На 66-й минуте сербский нападающий Милан Бойович вывел хозяев вперед. Уйти от поражения «Ордабасы» смог только в компенсированное — на 93-й минуте отличился Самат Смаков.
С 45 очками «Ордабасы» с отрывом идет на третьем месте, а «Кайсар», у которого 29 баллов, занимает седьмое место.
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