«Ордабасы» на 93-й минуте ушел от поражения в матче с «Кайсаром»

Игра в Кызылорде завершилась со счетом 1:1. На 66-й минуте сербский нападающий Милан Бойович вывел хозяев вперед. Уйти от поражения «Ордабасы» смог только в компенсированное — на 93-й минуте отличился Самат Смаков.

С 45 очками «Ордабасы» с отрывом идет на третьем месте, а «Кайсар», у которого 29 баллов, занимает седьмое место.