Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30805454/
26 августа 2017, 17:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гарай и Абденнур не помогут «Валенсии» в матче с «Реалом»

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай не попал в заявку команды на предстоящий выездной матч второго тура испанской Примеры с мадридским «Реалом», информирует пресс-служба «летучих мышей».

Защитник Валенсии Эсекиэль <span class=error>Гарай</span> не попал в заявку команды на предстоящий выездной матч второго тура испанской Примеры с мадридским Реалом информирует <nobr>пресс-служба</nobr> летучих мышей. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Также игру пропустит защитник Аймен Абденнур. Встреча состоится 27 августа, начало — в 23:15 мск.

Ранее СМИ сообщали, что «Валенсия» просила выплатить € 20 млн за трансфер Гарая и предоставляла рассрочку на четыре года, в то время как «Спартак» был готов заплатить только € 18 млн, из-за чего российский клуб вышел из переговоров. Абденнур, по слухам, может перейти в «Зенит».

Валенсия
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?