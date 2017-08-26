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26 августа 2017, 17:01 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Манчестер Сити» победили «Борнмут» в третьем туре английской премьер-лиги

МОСКВА, 26 авг — Р-Спорт. «Манчестер Сити» одержал победу над «Борнмутом» в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в Борнмуте, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых голы забили Габриэль Жезус (21-я минута) и Рахим Стерлинг (90+7), который за слишком бурное празднование с фанатами получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В составе «Борнмута» отличился Чарли Дэниелс (13).

«Горожане» возглавили турнирную таблицу премьер-лиги с 7 очками, «Борнмут» потерпел три поражения в трех первых турах и занимает 17-е место.

26.08.2017 14:30 основной раунд: 3-й тур Vitality Stadium (Dean Court)
Борнмут 1:2 Манчестер Сити
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Эдди Хоуи Хосеп Гвардьола
Голы
13′ Чарли Дэниэлс 11
33 Габриэл Жезус (Д. Сильва) 21′
7 Рахим Стерлинг (Л. Данилу) 90+7′
Составы
Асмир Бегович 27
74′ Стив Кук 3
23′ Натан Аке 5
Чарли Дэниэлс 11
90+5′ Адам Смит 15
85′ Тайрон Мингс 26
Дэн Гослинг 4
Эндрю Сермен 6
90+7′ Гарри Артер 8
Джошуа Кинг 17
73′ Джермейн Дефо 18
90′ Беник Афобе 9
Лис Муссе 31
31 Эдерсон
3 Луис да Силва Данилу
4 Венсан Компани 56′
22 Бенжамен Менди 79′
30 Николас Отаменди 67′
17 Кевин Де Брейне
25 Фернанду Луиз Роса Фернандинью
7 Рахим Стерлинг 90+3′ 90+9′
21 Давид Сильва 90′ 56′
5 Джон Стоунс
20 Бернарду Силва 66′
10 Серхио Агуэро
33 Габриэл Жезус 82′
19 Лерой Сане
Статистика
5 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 19
3 Удары в створ 8
2 Угловые 5
13 Фолы 14
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
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