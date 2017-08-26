Футболисты «Манчестер Сити» победили «Борнмут» в третьем туре английской премьер-лиги
МОСКВА, 26 авг —
Р-Спорт. «Манчестер Сити» одержал победу над «Борнмутом» в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Борнмуте, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых голы забили Габриэль Жезус (21-я минута) и Рахим Стерлинг (90+7), который за слишком бурное празднование с фанатами получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В составе «Борнмута» отличился Чарли Дэниелс (13).
«Горожане» возглавили турнирную таблицу
|26.08.2017 14:30
|основной раунд: 3-й тур
|Vitality Stadium (Dean Court)
|Борнмут
|1:2
|Манчестер Сити
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Эдди Хоуи
|Хосеп Гвардьола
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|19
|3
|Удары в створ
|8
|2
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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