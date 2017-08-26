Футболисты «Манчестер Сити» победили «Борнмут» в третьем туре английской премьер-лиги

Встреча, прошедшая в Борнмуте, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых голы забили Габриэль Жезус (21-я минута) и Рахим Стерлинг (90+7), который за слишком бурное празднование с фанатами получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В составе «Борнмута» отличился Чарли Дэниелс (13).

«Горожане» возглавили турнирную таблицу премьер-лиги с 7 очками, «Борнмут» потерпел три поражения в трех первых турах и занимает 17-е место.