Президент «Бурсаспора»: Цена Твумаси выросла после дубля «Селтику», а «Астана» передумала

В середине августа клуб из Бурсы предложил казахстанской команде 1,2 миллиона евро за трансфер Твумаси. В «Астане» же потребовали 1,5 миллиона евро и одним платежом, а турки хотели заплатить в рассрочку.

По словам Али Ая, теперь «Бурсаспор» не сможет позволить себе трансфер Твумаси, так как его цена выросла после дубля в ворота «Селтика» в ответном матче Лиги чемпионов.

«Переговоры ведутся, новички обязательно будут. Главный тренер недоволен, потому что не хватает игроков на флангах. С большой долей вероятности, мы не сможем подписать Твумаси. В последнем матче с “Селтиком” он сделал дубль, а его цена выросла. Вдобавок руководство “Астаны” передумало продавать его», — заявил Ай.

23-летний Твумаси забил пять голов за «Астану» в прошедшей квалификации Лиги чемпионов. За столичный клуб он выступает с 2013 года. В составе «Астаны» Твумаси провел ровно 150 матчей во всех турнирах, в которых забил 52 гола и отдал 24 голевые передачи.

В конце июля Твумаси продлил контракт с «Астаной». Генеральный менеджер клуба Саян Хамитжанов через несколько дней объявил, что ганец точно не покинет команду до конца года.

Кроме «Астаны», Твумаси в своей карьере выступал за российский «Амкар», латвийский «Спартак» из Юрмалы и ганскую академию «Ред Булла». В 2016 году он получил дебютный вызов в сборную Ганы, но пока не дебютировал в ее составе.

Ранее стало известно, что в борьбу за Твумаси включился «Гезтепе», который в августе дебютировал в турецкой суперлиге.