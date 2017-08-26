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26 августа 2017, 15:51 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

Минское «Торпедо» отмечает 70-летний юбилей

70-летний юбилей отмечает один из старейших клубов Беларуси — минское «Торпедо».

За свою богатейшую историю автозавдцы пять раз становились чемпионами БССР, трижды выигрывали Кубок БССР, а в суверенной истории Беларуси отметились выходом в финал Кубка в 2000 году. В нынешнем сезоне торпедовцы являются одним из лидеров первой лиги и претендуют на возвращение в элитный дивизион, отмечает bff.by.

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