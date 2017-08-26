Зидан: Роналду точно останется в «Реале». Не представляю свою команду без него
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном уходе из мадридского клуба нападающего Криштиану Роналду.
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Ранее сообщалось, что Роналду не прочь продлить контракт с «Реалом», но выдвинул условие президенту «королевского клуба» Флорентино Пересу, желая стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.
«Если Роналду лучший футболист, заслуживает ли он быть самым высокооплачиваемым? Это вопрос Роналду и клуба. Криштиану точно останется в “Реале”. Я не представляю свою команду без него. Здесь его клуб, команда и город. Тут он прекрасно себя чувствует», — цитирует Зидана Goal.
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