«Окжетпес» — «Актобе» 0:2 (0:2)

Голы: Зенькович 26 (0:1), Савич 34 (0:2)

Нереализованный пенальти: Зенькович 59 (вратарь).



Сказать, что матч был принципиальным для обеих команд, значит, ничего не сказать. В составе синегорцев впервые за долгое время место в рамке занял Руслан Абжанов, а Алибек Булешев после долгого перерыва надел капитанскую повязку. У гостей тоже не обошлось без изменений — Андрея Сидельникова на посту № 1 сменил Самат Отарбаев. К слову, актюбинцы, по традиции, не остались без поддержки — в Щучинск прибыло порядка десяти болельщиков красно-белых. .



Соперники начали довольно осторожно, стараясь не допускать ошибок, но в то же время нащупывая бреши в рядах друг друга..



Первый острый момент возник на 9-й минуте у ворот хозяев. Шимкович нанес весьма неудобный для вратаря удар, но Абжанов здорово сыграл, переведя мяч на угловой. Корнер тоже был небезопасным, и вновь в игру вступил голкипер «Окжетпеса, кулаком выбив мяч в поле. Минуты две спустя Валиуллин вырезал подачу на дальнюю штангу, и Зенькович в падении пытался замкнуть передачу, но не попал в створ..



Ответом синегорцев стал дальний выстрел в исполнении Виталия Гошкодери, но удар не получился — мяч ушел мимо ворот. А вот следующий удар, который нанес уже Тимур Досмагамбетов, летел в створ ворот, но на месте оказался Отарбаев. Затем Алибек Булешев исполнял стандарт, и голкипер красно-белых перевел мяч на угловой..



На 23-й минуте Нейн опасно простреливал вдоль ворот. Мяч прокатился приличное расстояние, и первым, на счастье синегорцев, к мячу успел Фрейдгеймас..



На 25-й минуте Валиуллин выходил на рандеву с Абжановым, и если бы не Александр Марочкин, все могло быть печально для хозяев поля. Но, как оказалось, это был отложенный гол. Последовала подача с углового, и Игорь Зенькович головой отправил мяч в сетку ворот — 0:1..

На 34-й минуте случился второй гол. После ошибки в обороне Руслан Валиуллин в касание выдал отличный пас на Душана Савича. У 50-го номера «Актобе» был еще вариант отдать пас на Зеньковича, но серб взял игру на себя и точно пробил — 0:2..



В ответ синегорцы организовали неплохую атаку, на острие которой выходил Алибек Булешев. Но Отарбаев опередил капитана «Окжетпеса» на мгновение и забрал мяч..



К концу тайма игра заметно обострилась, что привело к частым стыкам, и, как следствие, к желтым карточкам..



Второй тайм начался с более активных действий синегорцев. А гости действовали по счету, пытаясь поймать соперника на контратаке. И на 58-й минуте Душан Савич заставил сфолить на себе в штрафной площади. Пробить пенальти вызвался Зенькович. Но в этой микродуэли победителем вышел вратарь «Окжетпеса» — Руслан Абжанов в прыжке намертво взял мяч в левом от себя нижнем углу..



На 65-й минуте подключившийся к атакующим действиям актюбинцев Багдат Каиров решился на удар из-за пределов штрафной площади. Мяч низом пролетел рядом со штангой.



С середины второго тайма актюбинцы больше играли по счету, стараясь сохранить довольно комфортное преимущество. Но и про атаку не забывали, организовав игру вторым номером.

Синегорцы старались большими силами идти вперед и попытаться взломать оборону соперника, но защитные редуты «Актобе» не допускали ошибок. Были попытки пробить издали, но всякий раз бивших подводил прицел..



На 83-й минуте Валиуллин едва снова не убежал один к воротам синегорцев, но не смог укротить мяч, и защитники хозяев ликвидировали угрозу.

Так и закончилась эта принципиальная игра со счетом 2:0 в пользу «Актобе»..



После этого тура в чемпионате страны наступила пауза, во время которой национальная и молодежная сборные Казахстана проведут свои отборочные матчи в официальных турнирах. Следующий свой матч «Окжетпес» проведет 9-го сентября в Уральске против местного клуба «Акжайык».