Президент «Интера» перепутал футболистов своего клуба с игроками «Милана»

По информации La Repubblica, Тохир назвал причиной любви к клубу голландское трио и приобретение бразильца Роналдо.

Голландцы Марко ван Бастен, Руд Гуллит и Франк Райкард были футболистами «Милана», а не «Интера».

Сам президент написал в твиттере, что оговорился и имел в виду немецкое трио. Ошибку Тохир пояснил созвучностью deutsche и dutch в английском языке.

Однако издание утверждает, что функционер давал интервью на родном индонезийском, где эти слова не имеют схожего звучания.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Obviously I was thinking about the three "Deutsche" players not "Dutch" ?</p>— Erick Thohir (@erickthohir) <a href="https://twitter.com/erickthohir/status/901112136029454337">25 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>