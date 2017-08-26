Президент «Интера» перепутал футболистов своего клуба с игроками «Милана»
Президент «Интера» Эрик Тохир по ошибке назвал причиной любви к клубу приобретение звездных футболистов «Милана», сообщает RT.
По информации La Repubblica, Тохир назвал причиной любви к клубу голландское трио и приобретение бразильца Роналдо.
Голландцы Марко ван Бастен, Руд Гуллит и Франк Райкард были футболистами «Милана», а не «Интера».
Сам президент написал в твиттере, что оговорился и имел в виду немецкое трио. Ошибку Тохир пояснил созвучностью deutsche и dutch в английском языке.
Однако издание утверждает, что функционер давал интервью на родном индонезийском, где эти слова не имеют схожего звучания.
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