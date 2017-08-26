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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30803987/
26 августа 2017, 13:19 | Футбол: Зарубежный | Газета.Ру

Президент «Интера» перепутал футболистов своего клуба с игроками «Милана»

Президент «Интера» Эрик Тохир по ошибке назвал причиной любви к клубу приобретение звездных футболистов «Милана», сообщает RT.

По информации La Repubblica, Тохир назвал причиной любви к клубу голландское трио и приобретение бразильца Роналдо.

Голландцы Марко ван Бастен, Руд Гуллит и Франк Райкард были футболистами «Милана», а не «Интера».

Сам президент написал в твиттере, что оговорился и имел в виду немецкое трио. Ошибку Тохир пояснил созвучностью deutsche и dutch в английском языке.

Однако издание утверждает, что функционер давал интервью на родном индонезийском, где эти слова не имеют схожего звучания.

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