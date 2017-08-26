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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30803972/
26 августа 2017, 13:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: В 2021 году в Китае пройдёт новый ЧМ среди клубов с 24 участниками

В 2021 году в Китае пройдёт новый чемпионат мира среди клубов, который станет заменой Кубку конфедераций, сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, в турнире, который будет проводиться каждые четыре года и состоится во второй половине июня, будут участвовать 24 клуба.

Они будут распределены по восьми группам с тремя командами в каждой. Команда, занявшая первое место, будет выходить в четвертьфинал. В турнире будут участвовать 12 европейских клубов, пять южноамериканских, два африканских, два азиатских и ещё два североамериканских. Предполагается, что ещё одну путёвку будут разыгрывать представитель Океании и другой конфедерации.

Участниками от Европы станут последние четыре победителя Лиги чемпионов, последние четыре финалиста и ещё четыре команды с лучшим коэффициентом УЕФА.
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