Источник: В 2021 году в Китае пройдёт новый ЧМ среди клубов с 24 участниками

По данным издания, в турнире, который будет проводиться каждые четыре года и состоится во второй половине июня, будут участвовать 24 клуба.

Они будут распределены по восьми группам с тремя командами в каждой. Команда, занявшая первое место, будет выходить в четвертьфинал. В турнире будут участвовать 12 европейских клубов, пять южноамериканских, два африканских, два азиатских и ещё два североамериканских. Предполагается, что ещё одну путёвку будут разыгрывать представитель Океании и другой конфедерации.

Участниками от Европы станут последние четыре победителя Лиги чемпионов, последние четыре финалиста и ещё четыре команды с лучшим коэффициентом УЕФА.