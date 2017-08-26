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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30803725/
26 августа 2017, 12:36 | Футбол: Зарубежный | Газета.Ру

УЕФА будет выносить серьезные наказания клубам, нарушившим финансовый фейр-плей

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет выносить серьезные наказания клубам, нарушившим правила финансового фейр-плей (ФФП), сообщает RT.

Союз европейских футбольных ассоциаций (<span class=error>УЕФА</span>) будет выносить серьезные наказания клубам нарушившим правила финансового <nobr>фейр-плей</nobr> (<span class=error>ФФП</span>) сообщает RT. Увеличить
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«УЕФА готов строго наказывать клубы, которые нарушают ФФП. Я серьезно, вот увидите. Мы попробуем помочь клубам уважать правила. Попробуем их проконсультировать по правовым вопросам, касающихся ФФП, а если они продолжат не соблюдать правила, то строго их накажем.

Я говорю не о ПСЖ, а обо всех клубах Европы. Мы следим за ситуацией, трансферное окно еще не закрыто. Поверьте мне, мы над этим работаем, — цитирует Чеферина ESPN.

Также от заметил, что пока рано говорить о конкретных клубах, которым грозят наказания.

«Это было бы, как если бы судья вынес вердикт еще до завершения судебного дела. Нужно следовать правилам. В противном случае нам было бы лучше уйти. УЕФА не может быть беззубым тигром. Думаю, что все понимают, что нам нужно что-то делать, как-то реагировать. Даже большие клубы с этим согласны.

Мы не собираемся устранять разрыв между богатыми и бедными клубами, но давайте остановим рост разрыва. Или хотя бы остановим такой быстрый темп этого роста, — добавил глава УЕФА.
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