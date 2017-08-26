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26 августа 2017, 12:24 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Сапаров прооперирован в Италии

Полузащитник ФК «Атырау» Алтынбек Сапаров был прооперирован в итальянской клинике Villa Stuart.

Об этом написал на своей странице в Instagram сам футболист. Операция прошла на крестообразных связках.

Напомним, что игрок «Атырау» Алтынбек Сапаров в матче 20-го тура против «Кайсара» на 6-й минуте получил травму крестообразных связок колена. Восстановление, как ожидается, займет около 6 месяцев.

В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел 8 матчей.

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