Сапаров прооперирован в Италии
Полузащитник ФК «Атырау» Алтынбек Сапаров был прооперирован в итальянской клинике Villa Stuart.
Об этом написал на своей странице в Instagram сам футболист. Операция прошла на крестообразных связках.
Напомним, что игрок «Атырау» Алтынбек Сапаров в матче 20-го тура против «Кайсара» на 6-й минуте получил травму крестообразных связок колена. Восстановление, как ожидается, займет около 6 месяцев.
В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел 8 матчей.
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