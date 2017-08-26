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26 августа 2017, 12:18 | Футбол: Зарубежный | Газета.Ру

«Реал» в соцсетях продал Бензема и поприветствовал Месси

Хакеры взломали аккаунты «Реала» в социальных сетях, сообщает RT.

Хакеры взломали аккаунты Реала в социальных сетях сообщает RT. Увеличить
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По информации Goal, на страницах клуба в твиттере и фейсбуке появилась информация о продаже нападающего Карима Бензема. Кроме того, появился пост с приветствием для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Добро пожаловать, Месси», — написали хакеры под видео с голом аргентинца в ворота «Реала».

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