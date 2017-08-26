«Реал» в соцсетях продал Бензема и поприветствовал Месси
Хакеры взломали аккаунты «Реала» в социальных сетях, сообщает RT.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По информации Goal, на страницах клуба в твиттере и фейсбуке появилась информация о продаже нападающего Карима Бензема. Кроме того, появился пост с приветствием для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Добро пожаловать, Месси», — написали хакеры под видео с голом аргентинца в ворота «Реала».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter