«Реал» в соцсетях продал Бензема и поприветствовал Месси

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По информации Goal, на страницах клуба в твиттере и фейсбуке появилась информация о продаже нападающего Карима Бензема. Кроме того, появился пост с приветствием для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Добро пожаловать, Месси», — написали хакеры под видео с голом аргентинца в ворота «Реала».