«Ты летишь к мечте и вдруг падаешь с небес». Откровения игроков «Шапекоэнсе»

«ПРИСНИЛСЯ СОН, КАК ПАДАЕТ НАШ САМОЛЕТ»

Нету.

За несколько дней до вылета в Колумбию, я увидел страшный сон — наш самолет разбился. Когда проснулся, пересказал кошмар жене. Мы летели в сильный дождь, двигатели отказали и самолет упал. Но я каким-то образом смог выбраться, и очутился на горе. Была ночь, кругом непроглядная тьма. Это все, что запомнил.

В день вылета я не мог выбросить тот кошмар из головы. Он был таким реальным! Отправил сообщение жене, чтобы та молилась за меня. Не хотел верить, что такое может произойти. Но этот кошмар стал реальностью. Двигатели заглохли, свет отключился, и это уже был не сон. Самолет падал…

Рушел.

В тот день все парни были очень счастливы, что сотворили историю. Клуб из маленького бразильского городка пробился в финал Южноамериканского кубка. Было уже не так важно, выиграем ли мы в конце концов титул.

Фоллман.

Полет проходил хорошо до того времени, когда резко погас свет. Стало очень тихо. Все хотели знать, что же происходит. Но нам ничего не говорили. За несколько минут до падения одна из стюардесс сказала: «Пристегнитесь, мы сейчас совершим посадку».

Я был спокоен. Пилот ничего не объявлял. Но вдруг мы стали падать.

В мире не так много людей, которые пережили подобное. Сначала ты летишь к свей мечте и счастлив, а в следующую минуту выключается свет, и ты падаешь с небес.

У меня было время лишь на то, чтобы помолиться и попросить Бога о помощи. В самолете ты ничего не можешь сделать. Ни сбежать, ни плакать, ни попросить помощи, ни спросить, почему все это происходит с тобой. Ты можешь лишь доверить свою жизнь Богу.

Нету.

Помню свои последние слова в самолете. Я молился, молился, молился. Когда увидел, что мы и правда падаем, сказал: «Иисус, я читал в Библии, как много чудес ты совершил. Помоги нам. Помилуй нас. Теперь ты наш пилот».

Я надеялся на чудо, но с другой стороны понимал, что оно невозможно. Оставалось просто молиться.

Фоллман.

Многие молились вслух. За несколько минут до падения люди, сидевшие впереди, пытались выяснить, что происходит. Они кричали: «Кто-нибудь, скажите, что случилось!» Что было потом, не помню.

Пришел в себя в лесу. Открыл глаза. Было темно, шел дождь. И мне было очень-очень холодно. Я ничего не видел, только слышал, что люди вокруг просят о помощи. Я не представлял, где мы находимся. И не понимал, что наш самолет упал. Помню лишь одно — я не хотел так умирать.

Самым сложным было слышать, как мои друзья просят о помощи и не иметь возможности ничего сделать. Я не мог подняться. Было так темно, что я ничего не видел.

Я то приходил в себя, то снова отключался. Не знаю, сколько времени провел в сознании. В какой-то момент увидел луч фонаря. Люди кричали, что они из полиции. Когда они к нам добрались, многие из тех голосов, что просили о помощи… уже смолкли. То был невероятно тяжелый момент.

Ко мне подбежали спасатели и сказали: «Спокойно, ты спасен».

Позже один из сержантов признался, что эта авиакатастрофа — самое страшное, что он когда-либо видел в жизни. Он пытался меня поднять, но не сумел, так как меня пронзала страшная боль. Часть ноги была раздроблена и держалась только на сухожилиях.

В конце концов меня вытащили и понесли на холм, вокруг была сплошная грязь, очень тяжелая местность и очень опасная — куски самолета были повсюду, и они были очень острыми. Те спасатели — настоящие герои.

«КАКИМ-ТО ЧУДОМ Я ПРОДОЛЖАЛ ДЫШАТЬ»

Нету.

Когда я пришел в себя в больнице, ничего не помнил о случившемся. Жена сказала, что я повторял «Бог всегда со мной». Врачи не сразу рассказали о крушении самолета. А я не очень понимал, что произошло, и где именно нахожусь.

Увидел врача «Шапекоэнсе» и вспомнил, что мы летели на финал. Спросил у него: «Доктор, я получил травму?» Он ответил: «Да, Нету, ты травмировался на игре».

Рушел.

Отец сказал, что первым делом я спросил: «Это все не сон?» А он, следуя советам медиков ответил, что самолет совершил аварийную посадку, и что со мной, Нету и Фоллманом все в порядке. В тот момент подумал, что пострадали только мы трое.

Нету.

Когда окончательно пришел в себя, понял, что я весь в ссадинах и порезах. Подумал, как можно получить такие травмы на матче? Тут что-то не так. Даже спросил врача, какого размера был соперник, который меня травмировал. Я размышлял, что же могло произойти. Может, на поле выбежали болельщики и нас избили, или я попал в аварию перед матчем?

И вот однажды в палате собрались все мои близкие, врачи, пастор и психолог. Папа сказал: «Помнишь сон, который ты видел?».

— Конечно, помню, я рассказал об этом кошмаре жене, — ответил я.

Тут случилось что-то странное, психолог выбежала из палаты вся в слезах, мама тоже плакала. А врач сказал: «Это был не сон. Самолет “Шапекоэнсе” разбился».

То был один из самых тяжелых моментов в моей жизни. Как такое может произойти на самом деле? А потом решил, раз я жив, то и все остальные в порядке.

— Как дела у парней? Все хорошо? — спросил я.

— Выжили только ты, Алан, Фоллман, журналист и два члена экипажа, — ответил врач.

Я подумал, как же мог выжить в авиакатастрофе? Если самолет упал, то я мертв. Все это неправда.

Фоллман.

Я был в коме четыре дня. Но когда очнулся, примерно представлял, что произошло. Хотя считал, что самолет просто совершил аварийную посадку, и все живы. Но потом в палату зашел психолог и сказал: «Случилась авиакатастрофа, почти все погибли. А ты больше никогда не сможешь играть в футбол».

После этого я все вспомнил. А позже мне рассказали, что я остался без ноги. «Лучше нога, чем жизнь», — подумал я тогда.

Нету.

Я стал последним спасенным, пролежал в обломках самолета восемь часов. Потом спасатели рассказали, как меня нашли Утром большая их часть уже покинула место катастрофы. Оставалась полиция. Один из них сказал: «Я что-то слышал». А другой полицейский сказал: «Ты с ума сошел? Это невозможно!».

И только когда все замолчали, меня услышали. Когда разгребли обломки самолета, я был в ужасном состоянии. До больницы везли около часа, мои глаза закатились, все думали, что я уже мертв. Но каким-то чудом я продолжал дышать.

Рушел.

Меня чудом не парализовало. Если бы осколок кости проник в костный мозг… Своей жизнью я обязан стольким людям! Меня оперировал один из лучших хирургов Южной Америки. В то время он как раз находился в Колумбии. А еще я поменял место в самолете по просьбе Фоллмана.

Фоллман.

Так как мы с Рушелом большие друзья, попросил его пересесть поближе ко мне. Хотя он любит занять три места в конце самолета, чтобы спокойно поспать. Я позвал его: «Пересаживайся ко мне! Давай послушаем музыку». Но Алан ответил, что собирается спать. Не знаю, почему, но я продолжал настаивать, звать его. В конце концов Рушел пересел ко мне. И через полчаса произошла катастрофа.

«Я ПОТЕРЯЛ НОГУ, НО НЕ ВКУС К ЖИЗНИ»

Рушел.

Тому, что произошло, нет объяснения. Это чудо. Когда вернулся в Шапеко, меня встречала вся семья. Это был очень эмоциональный момент.

Фоллман.

Что же касается меня, не хотел, чтобы отец помогал мне ходить в душ, чтобы усаживал на диван. Когда я прибыл в Сан-Паулу, не мог стоять на ноге, так как ощущал ужасную боль. Но сказал врачу: «Если есть что-то, что поможет мне ходить, пусть даже это будет очень больно, скажите. Я хочу вернуться в Шапеко на ногах».

Нету.

Больше всего растрогали мои дети. У меня близнецы, мальчик и девочка, им 10 лет. После крушения самолета жена оставила детей в Бразилии. Потому они не сразу смогли меня навестить. Только когда меня перевезли в Бразилию. И вот они пришли в больницу и их лица… Они были поражены увиденным. Я был очень худым, весь в шрамах. Они смотрели на меня, как на привидение.

— Вы обнимете папу? — выговорил я.

Это был первый раз, когда дети меня обняли, не сказав ни слова. И потом плакали минут десять.

Рушел.

Самым сложным моментом стало то время, когда я начал четко понимать, что произошло. Мы с вратарем Данило были очень близкими друзьями. Знаю его жену, сына. Когда понял, что Данило больше нет… было очень больно. Он стал одним из особенных людей в моей жизни, думаю о нем каждый день.

Нету.

Та авиакомпания постоянно экономила на топливе. Рано или поздно эта трагедия все равно бы произошла. Они так поступали и с другими командами.

Владельцы хотели сэкономить немного денег и лишили жизни многих людей. Все говорят о пилоте, но если хорошо подумать, то виновен не только он. Чтобы самолет взлетел вот так, без запаса топлива, не один человек должен быть замешан в коррупции.

Рушел.

Помню, как несколько месяцев назад мы с Нету играли в футбол на приставке. И вспоминали, как обычно играли наши одноклубники. Я сказал: «Помнишь, как обычно действовал Сержиу Маноэл?».

А Нету ответил: «Будто они все еще здесь, с нами».

Фоллман.

С момента крушения прошло восемь месяцев. Но объяснения, как мы остались живы, нет. Я научился не искать этих ответов.

Да, я потерял ногу, но могу ходить, и продолжаю жить. Если ты еще помнишь, как улыбаться, все будет хорошо. Я не потерял вкус к жизни. И всегда просыпаюсь с улыбкой на лице, с тех пор, как в детстве мечтал стать вратарем. Я живу настоящим, а будущее принадлежит Богу.

Рушел.

Эта катастрофа научила меня кое-чему. Вот мое послание ко всем, кто это читает — следуйте за своей мечтой. Если вы действительно хотите что-то сделать, у вас это получится. Проживайте жизнь на максимуме.

Нету.

Когда я находился в больнице, приходилось пользоваться подгузниками. И не мог принимать душ самостоятельно многие месяцы. Когда же мне стало лучше, и я наконец-то смог дойти до душа, и ощутил, как вода течет по коже, чуть не заплакал.

А когда я впервые ударил по мячу после долгого восстановления, снова почувствовал себя ребенком. Ведь я должен был умереть в тот день. Произносил свою последнюю молитву. Бог дал мне второй шанс, и я сделаю все, чтобы почтить его за это чудо и почтить всех погибших друзей.