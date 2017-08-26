В Италии утверждают, что Джан пообещал перейти в «Ювентус» бесплатно через год

По информации издания, 23-летний футболист не станет подписывать новое соглашение с «Ливерпулем», а летом 2018 года перейдёт в «Ювентус» на правах свободного агента. Отмечается, что Джан лично пообещал об этом туринскому клубу.

На прошлой неделе главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что клуб продолжает вести переговоры о продлении соглашения с Джаном, однако договорённостей пока нет.