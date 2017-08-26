Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30803509/
26 августа 2017, 11:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Италии утверждают, что Джан пообещал перейти в «Ювентус» бесплатно через год

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан по окончании своего контракта с мерсисайдцами следующим летом станет игроком «Ювентуса», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, 23-летний футболист не станет подписывать новое соглашение с «Ливерпулем», а летом 2018 года перейдёт в «Ювентус» на правах свободного агента. Отмечается, что Джан лично пообещал об этом туринскому клубу.

На прошлой неделе главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что клуб продолжает вести переговоры о продлении соглашения с Джаном, однако договорённостей пока нет.

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Ливерпуль
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Хакеры объявили о переходе Месси в «Реал»

Хакеры объявили о переходе Месси в «Реал»

Неизвестные хакеры взломали аккаунты «Реала» в Facebook и Twitter и объявили о переходе в мадридский футбольный клуб аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом в субботу, 26 августа, сообщает Goal.com.
Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?