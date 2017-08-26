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26 августа 2017, 11:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Торино» сделает новое предложение «Милану» по Ньянгу

«Торино» в ближайшее время сделает улучшенное предложение «Милану» по поводу нападающего М’Байе Ньянга.

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Как сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на La Stampa, туринский клуб намерен арендовать французского форварда за € 3−4 млн с обязательством выкупа за € 11−12 млн.

Как сообщалось ранее, «Милан» хочет выручить за Ньянга € 18 млн. Приобрести нападающего намеревался московский «Спартак», но Ньянг не хочет выступать в РФПЛ.

Напомним, что в данный момент Ньянг не тренируется с «Миланом», так как предоставил справку о наличии у него стресса.

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