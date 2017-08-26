Анчелотти не будет препятствовать уходу Саншеша из «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что полузащитник Ренату Саншеш может покинуть мюнхенский клуб, если у него есть такое желание.
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«Он знает своё положение в команде. Он знает о большой конкуренции. Если он останется, я буду рад. Если он хочет уйти, то всё в порядке. Нет проблем», — приводит слова итальянского специалиста
Чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии перешёл в «Баварию» из «Бенфики» летом прошлого года за € 35 млн.
Напомним, что претендентами на 20-летнего португальца назывались «Милан» и «Ливерпуль».
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