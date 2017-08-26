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26 августа 2017, 11:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Анчелотти не будет препятствовать уходу Саншеша из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что полузащитник Ренату Саншеш может покинуть мюнхенский клуб, если у него есть такое желание.

Главный тренер Баварии Карло Анчелотти заявил что полузащитник <span class=error>Ренату</span> <span class=error>Саншеш</span> может покинуть мюнхенский клуб если у него есть такое желание. Увеличить
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«Он знает своё положение в команде. Он знает о большой конкуренции. Если он останется, я буду рад. Если он хочет уйти, то всё в порядке. Нет проблем», — приводит слова итальянского специалиста интернет-издание Goal.

Чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии перешёл в «Баварию» из «Бенфики» летом прошлого года за € 35 млн.

Напомним, что претендентами на 20-летнего португальца назывались «Милан» и «Ливерпуль».

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