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26 августа 2017, 10:38 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Соперник «Астаны» в Лиге Европы потерпел крупное поражение в национальном чемпионате

«Вильярреал» потерпел крупное поражение во втором туре чемпионата Испании по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

Команда Франа Эскриба на выезде проиграла «Реал Сосьедаду» (0:3). Все мячи были забиты в первом тайме.

У хозяев отличились Виллиан 25, Хаби Прието 34 и Хуанми 45. Для «Вильярреала» это поражение стало вторым в Примере. По итогам двух туров команда разместилась на последнем 20-м месте. «Реал Сосьедад» в свою очередь одержал вторую победу подряд и вышел на первое место в таблице.

В следующем туре, 10 сентября, «Вильярреал» на своем поле примет «Бетис», а «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Депортиво».

Отметим, что «Вильярреал» и «Астана» сыграют в одной группе Лиги Европы. Они встретятся между собой в стартовом туре 14 сентября. Игра пройдет в Испании. Также в группе А казахстанцы сыграют со «Славией» и «Маккаби». Более подробно об итогах жеребьевки можно прочитать здесь.

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