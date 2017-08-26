Сможет ли «Атырау» во второй раз остановить «Кайрат»? Превью к 25-му туру КПЛ

Футбол. Премьер-лига. Тур 25

26 августа.

«Окжетпес» — «Актобе»

У команд непростое турнирное положение. Плетутся в хвосте таблицы, но при этом не теряют надежды спастись от вылета. Так получается, что Владимир Муханов проведет матч против бывшей команды, которую тренировал последние несколько сезонов. Вряд ли он мог предположить, что последующее возвращение в «Актобе» получится очень тяжелым. «Красно-белые» не знают побед в последних шести турах, а болельщики уже в открытую выражают недовольство игрой команды и даже готовы требовать увольнения главного тренера в случае поражения синегорцам. Как бы то ни было, встреча с фанатами клуба должна подстегнуть актюбинских футболистов, которым уже некуда отступать.

Впрочем, это касается и кокшетаусцев. Учитывая, что впереди их ожидают нелегкие игры, они постараются не оступиться хотя бы на своем поле.

Прежде соперники встречались 34 раза. И только в четырех случаях побеждал «Окжетпес», в то время как «Актобе» выиграл 22 игры при восьми ничейных результатах с общей разницей мячей 70−32. В активе «красно-белых» и две самые крупные победы над синегорцами 6:0, 7:1 в 2007 и 2009 годах соответственно.

«Кайсар» — «Ордабасы»

Встретятся две неоднозначные команды. «Кайсар» после яркого начала сезона «сдулся» и на какое-то время предстал поставщиком очков. Лишь в последних турах кызылординцы включились в борьбу и вернулись на шестое место, так как был риск оказаться в зоне вылета. Очевидно, постараются не проиграть и в предстоящей встрече.

«Ордабасы» на всех парах мчится к завоеванию бронзовых наград чемпионата. Однако своей игрой не впечатляет, отчего пребывание шымкентского клуба в призовой тройке выглядит спорно. Да и скорый их вылет из Лиги Европы оставил неприятный осадок. Пожалуй, медали команда Алексея Петрушина возьмет во многом благодаря нестабильности «Иртыша» и «Тобола».

В личных встречах небольшое преимущество имеет «Ордабасы». В 30 матчах шымкентцы победили 13 раз, тогда как «Кайсар» имеет на две победы меньше. Еще шесть игр завершились вничью. Разница мячей 33−31 в пользу кызылординцев. На стороне «Кайсара» и самая крупная победа, одержанная со счетом 5:0 в 2000 году.

«Тобол» — «Акжайык»

Интересно выходит. Уральцам нужны очки для сохранения прописки в премьер-лиге. В то же время и костанайцы нуждаются в победе, хоть и идут на пятом месте. Дело в том, что «Тобол» не выигрывает последние четыре тура подряд (три поражения и ничья), чем явно недовольны болельщики. Следовательно, хозяева жаждут реабилитации. И в первую очередь Роберт Евдокимов. Иначе получится, что очередная тренерская рокировка не пошла на пользу «Тоболу». Поэтому оставшиеся матчи в чемпионате команда обязана провести значительно лучше и побороться с «Иртышом» за четвертое место, чтобы улучшить турнирные показатели по сравнению с прошлым годом.

В предыдущих матчах костанайцы только шесть раз проиграли уральцам, выиграв 14 матчей и сведя две встречи вничью. Разница мячей 48−14. В 2004 году «Тобол» разгромил «Акжайык» с неприличным счетом 9:0. Эта победа остается самой крупной в истории взаимоотношений команд.

«Тараз» — «Иртыш»

Интересное противостояние. Южане с сильными противниками играют достаточно неплохо. Как говорится, берут свое за счет желания. Так что павлодарцам будет непросто разжиться очками несмотря на то, что их новому главному тренеру Вячеславу Грозному не терпится одержать первую победу в КПЛ. В таблице команды находятся на своих местах. «Тараз» на седьмом, «Иртыш» — на четвертом. Правда, павлодарцы заслуживают более высокого места. Если бы руководство ранее удовлетворило кадровые запросы Димитара Димитрова, то клуб сохранил бы болгарского специалиста и вел сейчас борьбу за медали. Во всяком случае, «Иртыш» показывал более веселую игру, чем тот же «Ордабасы». Как же команда будет играть при украинском тренере, пока неизвестно.

В «личке» доминирует «Иртыш» — 30 побед, 12 ничьих и семь поражений. Разница мячей соответствующая 70−27. Также стороны обменялись крупными победами. В 2001 году павлодарцы победили со счетом 5:0, а в 2014-м уже таразцы отметились результативной игрой — 5:1.

«Атырау» — «Кайрат»

Алматинцы единственное поражение в премьер-лиге потерпели в нефтяной столице (1:2). Случилось это в 11-м туре. Тяжелый выезд ожидает их и сейчас. Кроме того в лазарете команды находятся много травмированных футболистов. В прошлом туре из-за травмы также не играл Бауыржан Исламхан, клуб пока не уточняет о сроках восстановления своего капитана. Другое дело, что «Кайрат» намерен до последнего вести борьбу за чемпионство. Но для этого надо выиграть все оставшиеся игры и ждать оплошности со стороны «Астаны».

«Атырау» достаточно будет не вылететь в первую лигу, учитывая как для них начинался сезон (ФИФА лишил клуб трех очков из-за финансовых задолженностей). Но на одного из лидеров чемпионата должен настроиться серьезно. Все-таки «нефтяникам» еще следует закрепиться на нынешней девятой позиции.

Всего команды провели 39 очных встреч — десять побед у «Атырау», 14 ничьих и 15 побед у «Кайрата». Разница мячей 47−38 в пользу алматинского клуба. На его счету и самая крупная победа над атыраусцами — 5:2 (2016).