Слуцкий: для "Халла" было важно одержать первую "сухую" победу

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В пятницу «Халл» победил «Болтон» со счетом 4:0 в домашнем матче пятого тура Чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии.

«Мы показали хороший футбол, забили четыре мяча. Это был наш первый сухой матч, так что все хорошо. Мы забили первыми, из-за этого получили много свободного пространства в атаке и использовали его. Было важно отыграть “на ноль”, у нас в активе есть крупная победа со счетом 4:1, а также несколько поражений, но не было “сухого” матча», — сказал Слуцкий.

Встреча с «Болтоном» стала шестым официальным матчем для «Халла» под руководством Слуцкого. Команда одержала две победы, одну встречу свела вничью и трижды проиграла.

«Халл» после пяти туров имеет в активе семь очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре клуб 8 сентября в гостях сыграет с «Дерби Каунти».