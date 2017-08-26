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26 августа 2017, 1:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дьяков не помог «Сивасспору» избежать разгрома от «Галатасарая» в Стамбуле

В матче третьего тура чемпионата Турции «Галатасарай» нанёс поражение «Сивасспору» в Стамбуле.

Игра завершилась со счётом 3:0, Толга Джигерджи стал автором дубля, финальную точку в противостоянии поставил Бафетимби Гомис, реализовавший 11-метровый удар незадолго до финального свистка.

В составе «Сивасспора» с первых минут на поле появился российский защитник Виталий Дьяков и отыграл весь матч.

Этот успех стал третьим для «Галатасарая» в чемпионате, команда из Стамбула лидирует в первенстве без потери очков. «Сивасспор» набрал три очка и занимает 12-е место.

Галатасарай
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