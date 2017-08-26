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26 августа 2017, 1:38 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Леонид Слуцкий: Это моей первый «сухой» матч в «Халле»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от победы над «Болтоном» (4:0) в матче пятого тура чемпионшипа.

Главный тренер <span class=error>Халл</span> Сити Леонид <span class=error>Слуцкий</span> поделился впечатлениями от победы над <span class=error>Болтоном</span> (4:0) в матче пятого тура <span class=error>чемпионшипа</span>. Увеличить
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— Это был очень хороший матч, — приводит слова Слуцкого Hull Daily Mail. — Мы забили четыре и это был мой первый сухой матч в чемпионшипе. Я разочарован нашими играми против «Вулверхэмптона» и «КПР», но мы держим наши головы поднятыми и работаем. Перерыв на международные матчи — лучшее время, чтобы восстановиться. Есть игроки, за которыми мы следим, мы будем упорно трудится на трансферном рынке.

Мы не плохо сыграли на контратаке и успешно использовали свободные места для голов. Это был первый сухой матч с того момента, как я возглавил команду.

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