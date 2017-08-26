Неймар на «зеленый» не едет. Кто выручил «ПСЖ»

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Новичок «ПСЖ» бразилец Неймар выдал сумасшедший старт в новой команде — в двух первых матчах 3 забитых мяча и 4 голевые передачи. Бразильцу пока уделяется самое пристальное внимание, как на поле, так и вне его — очереди за футболками с Neymar Jr и десятым номером на спине во французской столице которую неделю не становятся меньше. Владелец клуба, катарский бизнесмен Нассер аль-Хелаифи, сидя на трибунах «Парк де Пренс» бок о бок с бывшим президентом Франции Франсуа Олландом, с довольной улыбкой наблюдал за игрой.

Зрелище действительно разворачивалось отличное — в гости к «ПСЖ», одержавшему три уверенных победы в первых трех турах нового чемпионата, приехал еще один лидер Лиги 1 — «Сент-Этьен». «Зеленые» в последних пяти розыгрышах французского первенства показали удивительно плавный регресс: 5-е место, 4-е, 5-е, 6-е, 8-е. За те же пять лет парижане, в свою очередь, взяли четыре комплекта золотых медалей, лишь один раз упустив чемпионство — в прошлом году в борьбе с «Монако». Однако этот сезон скромный «Сент-Этьен» начал за здравие — три победы в трех играх на старте и ноль пропущенных мячей.

Две французские команды, ведомые испанскими тренерами — «Сент-Этьен» в межсезонье принял бывший рулевой «РБ Зальцбург» Оскар Гарсия, — начали матч без раскачки. Парижане сразу завладели мячом и принялись расшатывать оборонительные порядки гостей, а те караулили любую ошибку хозяев, чтобы быстро огрызнуться в неприятной контратаке. Марко Вератти, получивший три матча дисквалификации за оскорбление арбитра в игре против «Тулузы», уступил место на поле Хавьеру Пасторе, а Тиаго Силву и Дани Алвеса в защите сменили Маркиньос и Менье.

Именно с правого фланга, где активничал Менье, гости и имели больше всего проблем. С таким Менье в составе в принципе не очень понятно присутствие в «ПСЖ» Дани Алвеса — подписание бразильского защитника все больше напоминает стратегический ход по заманиванию в Париж Неймара.

«Сент-Этьен» тоже атаковал правым флангом, наиболее активным был нападающий Бамба, но несколько его опасных выходов завершились не самыми удачными ударами. К середине первого тайма гости трижды пробили в створ ворот Ареоля, тогда как хозяева нанесли единственный удар, что и привело ко взятию ворот. На 20-й минуте защитник «зеленых» Янко в своей штрафной положил руку на плечо Кавани, уругваец крутанулся для вида, и арбитр был непреклонен. Сам же «Матадор» пенальти и реализовал. До конца тайма сохранилось минимальное преимущество парижан.

Вторую половину гости начали активнее, но вновь оказались не у дел: назначенный штрафной, заброс во вратарскую, отскок от Маркиньоса — и Мотта первый на добивании. После 0:2 «Сент-Этьен» совсем раскис, провел еще несколько неплохих атак, но молодому Бамба вновь не хватило хладнокровия. Стоит отметить уверенную игру Альфонса Ареоля в воротах «ПСЖ» — глядя за ней, грустил на скамейке запасных Кевин Трапп.

Под самый занавес встречи Кавани забил еще раз — теперь на счету уругвайца 5 мячей в 4 играх чемпионата. В итоге — 3:0. Неймар в третьем своем матче за новый клуб был не столь заметен, но исправно собирал фолы соперников и срывал аплодисменты трибун. «ПСЖ» продолжил уверенный разбег к своему пятому чемпионству за шесть лет, а «Сент-Этьен» немного охладил пыл после головокружительного старта. У «зеленых» есть все шансы остаться в группе лидеров — нужно лишь набраться терпения и хладнокровия.