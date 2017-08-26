«Бетис» с Хави Гарсией в составе обыграл «Сельту»

Гости вышли вперёд на 10-й минуте, когда точным ударом отметился Максимилиано Гомес. Отыгрались хозяева на 31-й минуте — счёт сравнял Серхио Леон. На 77-й минуте победный мяч забил Зухаир Феддаль. Отметим, что весь матч в составе «Бетиса» отыграл бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия.

«Бетис», начавший сезон с поражения, одержал первую победу. «Сельта» потерпела второе поражение кряду на старте первенства.