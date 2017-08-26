«Бетис» с Хави Гарсией в составе обыграл «Сельту»
В матче 2-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Сельту» и одержал волевую победу со счётом 2:1.
Гости вышли вперёд на 10-й минуте, когда точным ударом отметился Максимилиано Гомес. Отыгрались хозяева на 31-й минуте — счёт сравнял Серхио Леон. На 77-й минуте победный мяч забил Зухаир Феддаль. Отметим, что весь матч в составе «Бетиса» отыграл бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия.
«Бетис», начавший сезон с поражения, одержал первую победу. «Сельта» потерпела второе поражение кряду на старте первенства.
|25.08.2017 23:00
|основной раунд: 2-й тур
|Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Главные тренеры
|Солар Кике Сетьен
|Хуан Карлос Унсуэ
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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