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26 августа 2017, 1:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бетис» с Хави Гарсией в составе обыграл «Сельту»

В матче 2-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Сельту» и одержал волевую победу со счётом 2:1.

Гости вышли вперёд на 10-й минуте, когда точным ударом отметился Максимилиано Гомес. Отыгрались хозяева на 31-й минуте — счёт сравнял Серхио Леон. На 77-й минуте победный мяч забил Зухаир Феддаль. Отметим, что весь матч в составе «Бетиса» отыграл бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия.

«Бетис», начавший сезон с поражения, одержал первую победу. «Сельта» потерпела второе поражение кряду на старте первенства.

25.08.2017 23:00 основной раунд: 2-й тур Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Бетис 2:1 Сельта
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Солар Кике Сетьен Хуан Карлос Унсуэ
Голы
31′ Серхио Леон (А. Гуардадо) 7
77′ Зухаир Феддаль (А. Гуардадо) 4
7 Макси Гомес (Д. Васс) 10′
Составы
Антонио Адан 13
64′ Зухаир Феддаль 4
Риса Дурмиси 14
Антонио Барраган 19
84′ Аисса Манди 23
Франсиско Фернандес Хави Гарсия 3
Виктор Камараса 8
Андрес Гуардадо 18
84′ Санчес Родригес Хоакин 17
Хуан Нарваэс 29
66′ Франсис Герреро 27
Кристиан Тельо 20
80′ Серхио Леон 7
Антонио Санабрия 9
1 Серхио Альварес
2 Уго Мальо
19 Хонатан Хонни Кастро
6 Неманья Радойя 90+5′
11 Пионе Систо
16 Руис Хосабед Санчес 68′
7 Макси Гомес
10 Яго Аспас
20 Серхио Гомес 80′
14 Станислав Лоботка 88′
24 Факундо Ронкалья 75′
22 Густаво Даниэль Кабраль
18 Даниэль Васс 65′
8 Пабло Эрнандес
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 2
4 Угловые 6
13 Фолы 9
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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