Слуцкий переоделся — и победил. «Халл» разгромил «Болтон»
«Тигры» прервали серию из трех поражений подряд уверенной победой над аутсайдером первенства Англии. Российский тренер впервые надел на игру лиги спортивный, а не цивильный костюм.
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Видимо, что-то случилось...
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ХАЛЛ СИТИ — БОЛТОН — 4:0 (3:0)
Голы: Диоманде, 13 (1:0). Боуэн, 19 (2:0). Грощицки, 29 (3:0). Боуэн, 88 (4:0).
«Халл Сити»: Макгрегор, Аина, Доусон, Хектор, Кларк (Кингсли, 77), Боуэн, Мазух, Мейлер (Тораль, 80), Ларссон, Грощицки (Уэйр, 86), Дьоманде.
«Болтон»: Хоуард, Биверс, Дервит, Берк, Мораиш, Кэракэн (Претли, 15), Каллен (Ле Фондр, 59), Бакли (Оседе, 46), Тэйлор, Мадин, Армстронг.
Предупреждения: Мейлер, 11. Оседе, 74.
Судья: Лэнгфорд (Англия).
25 августа.
Леонид Викторович дождался. После перехода Себастьяна Ларссона в «Халл» на правах свободного агента прошло две недели, но новобранцев все не было. Хотя Слуцкий во всех интервью твердил, что они будут — ретранслировал слова печально известных в
За это время «Халл» проиграл «Вулверхэмптону» и КПР в первенстве Англии, вылетел из Кубка лиги от команды третьего дивизиона и потерял очередного ключевого игрока — полузащитник Клукас отправился на повышение в «Суонси». И только в середине этой недели «тигры»
«Болтон» уже десять лет производит жалкое впечатление. В 2005 году команда Сэма Эллардайса обыгрывала в Кубке УЕФА «Зенит» и крепко держалась в середине таблицы
Неудивительно, что «Халл» смял противника всего за тайм. Даже масштабные кадровые проблемы не могли повлиять на разницу в классе футболистов. Конечно, если бы «тигры» посреди недели играли с «Донкастером» основой, то победить «Болтон» было бы труднее. Но Слуцкий во вторник отправил на амбразуру молодежь, в то время как стартовая обойма перезаряжалась. А «Болтон» в тяжелом матче Кубка лиги с «Шеффилд Уэнсдей» использовал многих футболистов стартового состава, поэтому к пятнице они просто не восстановились.
Как следствие — разгромный счет на табло «Кей-Си» к исходу получаса. Солировал хавбек Грощицки — еще один футболист, которого по слухам хотят видеть у себя многие клубы
Важно отметить, что Слуцкий не только изменил схему, но и свой стиль. До этого дня во всех матчах первенства Англии наш тренер выходил на матч в черном пиджаке и белой рубашке, но перед игрой с «Болтоном» переоделся в
Зато сейчас — идеально. Во втором тайме «Халл» даже позволил себе расслабиться и дал повод болельщикам в очередной раз вспомнить о ненавистных владельцах — те опять с особым усердием требовали отставки Алламов. Под эти вопли окончательный счет установил Боуэн — 20-летний воспитанник «Халла», который только этим летом оказался в обойме команды, забил четвертый мяч в сезоне. Слуцкий умудрился раскрыть футболиста даже в условиях кадрового дефицита.
4:0 — сама по себе победа «Халла» сюрпризом не стала, но крупный счет радует. Главное, чтобы теперь меркантильные владельцы «Халла» не продали Боуэна с Грощицки на волне успеха. А они могут.