ХАЛЛ СИТИ — БОЛТОН — 4:0 (3:0)

Голы: Диоманде, 13 (1:0). Боуэн, 19 (2:0). Грощицки, 29 (3:0). Боуэн, 88 (4:0).

«Халл Сити»: Макгрегор, Аина, Доусон, Хектор, Кларк (Кингсли, 77), Боуэн, Мазух, Мейлер (Тораль, 80), Ларссон, Грощицки (Уэйр, 86), Дьоманде.

«Болтон»: Хоуард, Биверс, Дервит, Берк, Мораиш, Кэракэн (Претли, 15), Каллен (Ле Фондр, 59), Бакли (Оседе, 46), Тэйлор, Мадин, Армстронг.

Предупреждения: Мейлер, 11. Оседе, 74.

Судья: Лэнгфорд (Англия).

25 августа. Кингстон-апон-Халл. Стадион «Кей-Си». 16 207 зрителей.

Леонид Викторович дождался. После перехода Себастьяна Ларссона в «Халл» на правах свободного агента прошло две недели, но новобранцев все не было. Хотя Слуцкий во всех интервью твердил, что они будут — ретранслировал слова печально известных в Кингстон-апон-Халле глав клуба.

За это время «Халл» проиграл «Вулверхэмптону» и КПР в первенстве Англии, вылетел из Кубка лиги от команды третьего дивизиона и потерял очередного ключевого игрока — полузащитник Клукас отправился на повышение в «Суонси». И только в середине этой недели «тигры» наконец-то получили укрепление, причем двойное: из Уэльса в обратном направлении последовал фланговый защитник Кингсли, а у «Арсенала» был выкуплен центральный хавбек Тораль. Оба спешно были заявлены на матч с «Болтоном», хотя толком не тренировались. А что делать? Слуцкий после кубковой встречи с «Донкастером» мотал головой: «У нас осталось всего десять футболистов…».

Из-за нехватки игроков во втором тайме с КПР «Халл» перестроился на плохо знакомую Слуцкому схему с тремя защитниками. Матч с «Болтоном» «тигры» тоже были вынуждены начать с расстановкой 3−4−3 — на привычную для нашего тренера 4−2−3−1 просто не хватило бы полузащитников, а выпускать новичков в основе Слуцкий не решился. Да и не надо было.

«Болтон» уже десять лет производит жалкое впечатление. В 2005 году команда Сэма Эллардайса обыгрывала в Кубке УЕФА «Зенит» и крепко держалась в середине таблицы премьер-лиги, а год назад вылетела из первенства в третью по силе лигу. Сезона «Болтону» хватило, чтобы вернуться на ступень выше, но по составу «странники» так и остались командой из другого дивизиона. Старт это наглядно доказал: «Болтон» ни разу не победил и увяз на предпоследней строчке таблицы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Слуцкий и предматчевые рукопожатия. <a href="https://t.co/e2d6lqo17K">pic.twitter.com/e2d6lqo17K</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/901155232251604992">25 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Неудивительно, что «Халл» смял противника всего за тайм. Даже масштабные кадровые проблемы не могли повлиять на разницу в классе футболистов. Конечно, если бы «тигры» посреди недели играли с «Донкастером» основой, то победить «Болтон» было бы труднее. Но Слуцкий во вторник отправил на амбразуру молодежь, в то время как стартовая обойма перезаряжалась. А «Болтон» в тяжелом матче Кубка лиги с «Шеффилд Уэнсдей» использовал многих футболистов стартового состава, поэтому к пятнице они просто не восстановились.

Как следствие — разгромный счет на табло «Кей-Си» к исходу получаса. Солировал хавбек Грощицки — еще один футболист, которого по слухам хотят видеть у себя многие клубы премьер-лиги. Но поляк вроде бы никуда не собирается — по крайней мере, об этом говорит его вдохновенная игра в матче с «Болтоном». Сначала Грощицки ассистировал Дьоманде, затем Боуэну, а после — забил сам. Во всех голевых моментах защита гостей просто наслаждалась игрой соперника. Поглядите сами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">All the goals so far in the <a href="https://twitter.com/hashtag/hcafc?src=hash">#hcafc</a> v <a href="https://twitter.com/hashtag/bwfc?src=hash">#bwfc</a> game at the KCOM. <a href="https://t.co/2Q8kntyOXp">pic.twitter.com/2Q8kntyOXp</a></p>— Hull City Highlights (@HCAFCHighlights) <a href="https://twitter.com/HCAFCHighlights/status/901176967000674305">25 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Важно отметить, что Слуцкий не только изменил схему, но и свой стиль. До этого дня во всех матчах первенства Англии наш тренер выходил на матч в черном пиджаке и белой рубашке, но перед игрой с «Болтоном» переоделся в черно-оранжевый спортивный костюм. В кубковой игре с «Донкастером» он, правда, был одет так же, но не помогло.

Зато сейчас — идеально. Во втором тайме «Халл» даже позволил себе расслабиться и дал повод болельщикам в очередной раз вспомнить о ненавистных владельцах — те опять с особым усердием требовали отставки Алламов. Под эти вопли окончательный счет установил Боуэн — 20-летний воспитанник «Халла», который только этим летом оказался в обойме команды, забил четвертый мяч в сезоне. Слуцкий умудрился раскрыть футболиста даже в условиях кадрового дефицита.

4:0 — сама по себе победа «Халла» сюрпризом не стала, но крупный счет радует. Главное, чтобы теперь меркантильные владельцы «Халла» не продали Боуэна с Грощицки на волне успеха. А они могут.