«Халл» под руководством Слуцкого разгромил «Болтон» в матче чемпионшипа
ТАСС, 25 августа. «Халл» одержал крупную победу над «Болтоном» со счетом 4:0 в домашнем матче пятого тура чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Забитыми мячами отметились Адама Диоманде (13-я минута), Джаррод Боуэн (19, 89) и Камиль Гросицкий (29).
Главным тренером «Халла» является 46-летний специалист Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.
«Халл» после пяти туров имеет в активе семь очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Болтон» с двумя очками идет на предпоследней, 23-й позиции.
В следующем туре «Халл» 8 сентября в гостях сыграет с «Дерби».