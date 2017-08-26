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26 августа 2017, 0:10 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Халл» под руководством Слуцкого разгромил «Болтон» в матче чемпионшипа

ТАСС, 25 августа. «Халл» одержал крупную победу над «Болтоном» со счетом 4:0 в домашнем матче пятого тура чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Увеличить
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Забитыми мячами отметились Адама Диоманде (13-я минута), Джаррод Боуэн (19, 89) и Камиль Гросицкий (29).

Главным тренером «Халла» является 46-летний специалист Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.

«Халл» после пяти туров имеет в активе семь очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Болтон» с двумя очками идет на предпоследней, 23-й позиции.

В следующем туре «Халл» 8 сентября в гостях сыграет с «Дерби».

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