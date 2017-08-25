Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30801338/
25 августа 2017, 23:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Сент-Этьен»

В матче 4-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» встречался с «Сент-Этьеном» и добился уверенной победы.

В матче 4-го тура французской Лиги 1 <span class=error>ПСЖ</span> встречался с Сент-<span class=error>Этьеном</span> и добился уверенной победы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счётом 3:0.

Подопечные Унаи Эмери вышли вперёд на 20-й минуте, когда Эдинсон Кавани реализовал пенальти. На 51-й минуте Тьяго Мотта сделал счёт 2:0. Окончательный результат в конце второго тайма установил Кавани, оформивший дубль. Неймар, проводивший третий матч за парижан, впервые ушёл с поля без гола.

«ПСЖ» одержал четвёртую кряду победу на старте сезона, а «Сент-Этьен», стартовавший с трёх побед, впервые проиграл.

25.08.2017 21:45 основной раунд: 4-й тур Parc des Princes
ПСЖ 3:0 Сент-Этьен
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Эмери Унаи Гарсия Оскар
Голы
20′ Эдинсон Кавани 9
51′ Тиагу Мотта 8
89′ Эдинсон Кавани 9
Составы
Альфонс Ареола 16
39′ Тома Менье 12
45+1′ Преснель Кимпембе 3
Маркиньюс 5
Адриен Рабьо 25
Эдинсон Кавани 9
Тиагу Мотта 8
да Силва Сантос Неймар 10
80′ Левен Кюрзава 20
Юри Берчиче 17
84′ Хавьер Пасторе 27
Джовани Ло Сельсо 18
83′ Анхель Ди Мария 11
Юлиан Дракслер 23
16 Стефан Рюффье
2 Кевин Теофиль-Катрин 50′
24 Лоик Перрен
29 Ронаэль Пьер-Габриэль
15 Саиди Янко 19′
17 Уле Сельнес
14 Жонатан Бамба
7 Бриан Дабо
11 Габриэл Силва 72′
4 Лео Лакруа
13 Дигбо Маига 66′
5 Венсан Пажо
21 Ромен Амума 78′
10 Усама Таннан 87′
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 2
8 Угловые 3
18 Фолы 12
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Сент-Этьен
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?