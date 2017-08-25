Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Сент-Этьен»
В матче 4-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» встречался с «Сент-Этьеном» и добился уверенной победы.
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Встреча на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счётом 3:0.
Подопечные Унаи Эмери вышли вперёд на 20-й минуте, когда Эдинсон Кавани реализовал пенальти. На 51-й минуте Тьяго Мотта сделал счёт 2:0. Окончательный результат в конце второго тайма установил Кавани, оформивший дубль. Неймар, проводивший третий матч за парижан, впервые ушёл с поля без гола.
«ПСЖ» одержал четвёртую кряду победу на старте сезона, а «Сент-Этьен», стартовавший с трёх побед, впервые проиграл.
|25.08.2017 21:45
|основной раунд: 4-й тур
|Parc des Princes
|ПСЖ
|3:0
|Сент-Этьен
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Эмери Унаи
|Гарсия Оскар
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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