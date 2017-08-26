«Реал Сосьедад» крупно переиграл «Вильярреал»
Реал Сосьедад" переиграл «Вильярреал» в матче второго тура чемпионата Испании со счетом 3:0.
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Забитыми голами у победителей отличились Виллиан Жозе да Силва, Хаби Прието и Хуанми.
В следующем туре «Реал Сосьедад» 10 сентября сыграет в гостях с «Депортиво».
Напомни, что в рамках Лиги Европы испанский клуб встретится с «Зенитом» на своем поле 28 сентября, на выезде — 7 декабря.
|25.08.2017 21:15
|основной раунд: 2-й тур
|Anoeta
|Реал Сосьедад
|3:0
|Вильярреал
|Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
|Эусебио Сакристан
|Эскриба Фран
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|6
|9
|Удары в створ
|1
|10
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|22
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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