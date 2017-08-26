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26 августа 2017, 0:07 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Реал Сосьедад» крупно переиграл «Вильярреал»

Реал Сосьедад" переиграл «Вильярреал» в матче второго тура чемпионата Испании со счетом 3:0.

Реал Сосьедад' переиграл Вильярреал в матче второго тура чемпионата Испании со счетом 3:0. Увеличить
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Забитыми голами у победителей отличились Виллиан Жозе да Силва, Хаби Прието и Хуанми.

В следующем туре «Реал Сосьедад» 10 сентября сыграет в гостях с «Депортиво».

Напомни, что в рамках Лиги Европы испанский клуб встретится с «Зенитом» на своем поле 28 сентября, на выезде — 7 декабря.

25.08.2017 21:15 основной раунд: 2-й тур Anoeta
Реал Сосьедад 3:0 Вильярреал
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Эусебио Сакристан Эскриба Фран
Голы
25′ да Силва Виллиан Жозе 12
34′ Аргарате Хаби Прието (Р. Навас) 10
45′ Хуан Мигель Хуанми (А. Элустондо) 7
Составы
Херонимо Рульи 1
16′ Ариц Элустондо 15
Альваро Одриосола 19
Кевин Родригес 20
Асьер Андонехи Ильярраменди 4
Аргарате Хаби Прието 10
Давид Сурутуса 17
Микель Ойярсабаль 18
82′ Рауль Навас 22
Иманол Агиррече 9
66′ Хуан Мигель Хуанми 7
Карлос Альберто Вела 11
39′ 74′ да Силва Виллиан Жозе 12
Серхио Каналес 16
3 Соберон Альваро Гонсалес
4 Рубен Семеду
11 Коста Хорда Хауме 3′
8 Пабло Форнальс
16 Родриго Эрнандес
24 Альфред Н`Диай
10 Самуэль Кастильехо
17 Седрик Бакамбу
13 Морено Андрес Фернандес 45′
25 Мариано Дамиан Барбоса
14 Мануэль Тригерос 80′ 68′
18 Никола Сансоне
9 Карлос Бакка 70′
15 Энес Юнал
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 6
9 Удары в створ 1
10 Угловые 4
12 Фолы 22
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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