«Реал Сосьедад» крупно переиграл «Вильярреал»

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Забитыми голами у победителей отличились Виллиан Жозе да Силва, Хаби Прието и Хуанми.

В следующем туре «Реал Сосьедад» 10 сентября сыграет в гостях с «Депортиво».

Напомни, что в рамках Лиги Европы испанский клуб встретится с «Зенитом» на своем поле 28 сентября, на выезде — 7 декабря.