Минские «Крумкачы» после победы над БАТЭ сыграли вничью с «Нафтаном»

Минские «Крумкачы» после сенсационной гостевой победы в предыдущем туре над борисовским БАТЭ (3:2) принимали на своем поле аутсайдера турнира новополоцкий «Нафтан» и пропустили гол уже на 3-й минуте после удара Алексея Колесника. Хозяева не опустили руки, и через 20 минут один из героев борисовского матча Филипп Иванов восстановил равновесие в счете — 1:1. Во втором тайме Кирилл Печенин снова вывел вперед «Нафтан», на что своим вторым голом ответил Филипп Иванов, установив окончательный результат — 2:2.

В другом сегодняшнем поединке футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» в Могилеве разгромили местный «Днепр» со счетом 5:0. В первом тайме Егор Зубович реализовал пенальти, после перерыва дважды подряд отличился Максим Скавыш, а в самом конце матча еще дважды ворота хозяев поразил Егор Зубович, в итоге оформивший хет-трик. Это вторая подряд победа автозаводцев под руководством Олега Кубарева.

Еще три встречи этого тура состоятся в субботу, 26 августа: «Слуцк» — «Гомель», «Витебск» — «Неман» (Гродно), «Ислочь» (Минский район) — «Минск».

Главный поединок 20-го тура пройдет 27 августа — лидер первенства солигорский «Шахтер» примет на своем поле борисовский БАТЭ, который идет на третьем месте. Минское «Динамо», занимающее вторую позицию в турнирной таблице, сыграет у себя дома с «Городеей». В Мозыре местная «Славия» будет соперничать с брестским «Динамо».