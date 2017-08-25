Дорогой Усман. Кого «Барса» купила за 105 миллионов евро

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Место Неймара, которого в начале августа за 222 миллионов евро купил «ПСЖ», пустовало три недели. Среди претендентов на замену бразильцу назывались самые громкие имена — Мбаппе, Коутинью, Гризманн, но, наверное, самым обсуждаемым был человек с одной из самых распространенных фамилий в мире футбола. Усман — самый младший из Дембеле.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">? Here is <a href="https://twitter.com/Dembouz">@Dembouz</a>, Barça´s new signing <a href="https://t.co/T2iOnPozT2">https://t.co/T2iOnPozT2</a><br>?? <a href="https://twitter.com/hashtag/BeBar%C3%A7a?src=hash">#BeBarça</a></p>— FC Barcelona (@FCBarcelona) <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/901114554628927488">25 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КТО ТАКОЙ УСМАН ДЕМБЕЛЕ?

Француз малийского происхождения — воспитанник академии «Ренна» и лучший бомбардир молодежной команды в сезоне-2014/15, который тогда же, после конфликта с главным тренером, едва не покинул Францию всего за 2 миллиона евро — «РБ Зальцбург» и «Бенфика» уже готовились подписывать бумаги. Но Дембеле убедили остаться, он просто невероятно начал дебютный сезон в основе «Ренна», попал на карандаш скаутам «Барселоны» (каталонцы, по слухам, предложили 35 миллионов евро), а вскоре сменил Францию на Германию и начал восхищать своей игрой публику в Дортмунде.

ЗАЧЕМ ОН «БАРСЕЛОНЕ»?

Дембеле всего несколько месяцев назад исполнилось двадцать лет, а в его активе уже 7 матчей (и 1 забитый мяч) за взрослую сборную Франции. Весной его гол и результативная передача оставили «Баварию» без финала Кубка Германии. Помимо статистических данных, есть универсальность (Дембеле одинаково хорошо владеет обеими ногами), резкость и возраст — Усман на долгие годы может (и должен) стать важным звеном сине-гранатовой атаки.

Наследник Неймара предпочитает правый фланг нападения, поэтому интересно будет посмотреть на обновленный трезубец каталонцев.

ЭТО САМЫЙ ДОРОГОЙ ТРАНСФЕР В ИСТОРИИ «БАРСЕЛОНЫ»?

Да. Но трансфер некоторое время был под вопросом — «Боруссия» не хотела отпускать одну из главных своих звезд, Усман в ответ пропускал тренировки и не выходил на связь. В итоге окончательная договоренность между клубами была-таки достигнута.

Дембеле обошелся каталонцам в 105 миллионов евро (плюс бонусы, размер которых не разглашается), контракт подписан на 5 лет, сумма отступных — 400 миллионов евро. В воскресенье француз прибудет в Барселону, а официальное представление состоится в понедельник. А сыграет за новую команду Усман уже в сентябре — после перерыва на матчи сборных.