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25 августа 2017, 21:56 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Неймар в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Сент-Этьеном», Дани Алвес — в запасе

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Сент-Этьена» на матч 4-го тура чемпионата Франции.

Стали известны стартовые составы <span class=error>ПСЖ</span> и Сент-<span class=error>Этьена</span> на матч 4-го тура чемпионата Франции. Увеличить
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Форвард парижан Неймар попал в стартовый состав, а защитник Дани Алвес — в запас.

«ПСЖ»: Ареола, Менье, Кюрзава, Маркиньюс, Кимпембе, Мотта, Ди Мария, Пасторе, Рабьо, Кавани, Неймар. Запасные: Трапп, Юри Берчиче, Дракслер, Нкунку, Алвес, Силва, Ло Сельсо.

«Сент-Этьен»: Рюффье, Перрен, Теофиль Катерин, Габриэл Силва, Янко, Пьер-Габриэль, Дабо, Сельнес, Маига, Амума, Бамба. Запасные: Мулен, Лакруа, Пажо, Таннан, Берич, Диуссе, Диони.

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