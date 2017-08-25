Неймар в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Сент-Этьеном», Дани Алвес — в запасе
Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Сент-Этьена» на матч 4-го тура чемпионата Франции.
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Форвард парижан Неймар попал в стартовый состав, а защитник Дани Алвес — в запас.
«ПСЖ»: Ареола, Менье, Кюрзава, Маркиньюс, Кимпембе, Мотта, Ди Мария, Пасторе, Рабьо, Кавани, Неймар. Запасные: Трапп, Юри Берчиче, Дракслер, Нкунку, Алвес, Силва, Ло Сельсо.
«Сент-Этьен»: Рюффье, Перрен, Теофиль Катерин, Габриэл Силва, Янко,
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