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25 августа 2017, 18:30 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Барселона» объявила о переходе футболиста «Боруссии» (Дортмунд) Дембеле за €105 млн

«Барселона» и дортмундская «Боруссия» достигли договоренности о переходе в испанский футбольный клуб полузащитника Усмана Дембеле за 105 миллионов евро, сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых».

Барселона и дортмундская <span class=error>Боруссия</span> достигли договоренности о переходе в испанский футбольный клуб полузащитника <span class=error>Усмана</span> <span class=error>Дембеле</span> за 105 миллионов евро сообщается на официальном сайте сине-гранатовых. Увеличить
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Футболист прибудет в Барселону в воскресенье, в понедельник пройдет медицинское обследование, подпишет пятилетний контракт и будет официально представлен общественности. Сумма отступных за 20-летнего игрока составит 400 миллионов евро.

Дембеле перешел в дортмундскую «Боруссию» из французского «Ренна» летом 2016 года и в минувшем сезоне провел 49 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 21 голевую передачу. Хавбек защищал цвета основной команды «Ренна» в 2015—2016 годах, выступал за сборные Франции различных возрастов, провел 7 матчей в составе «взрослой» команды.

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» предлагала «Боруссии» за Дембеле 130 миллионов евро, немецкий клуб был готов отпустить его за 150.

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