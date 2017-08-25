Арабские деньги, старые обиды, джентльменские соглашения
«СЭ» анонсирует матчи второго тура ла лиги и дает на них свой прогноз.
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«РЕАЛ» БЕЗ КАПИТАНА
Получив красную карточку в игре с «Депортиво», Серхио Рамос не только получил матч дисквалификации, но и догнал главных грубиянов в истории Ла Лиги — Пабло Альфаро и Хави Агуадо. Теперь в карьере защитника «Реала» 18 удалений в матчах испанского чемпионата — больше, чем у
«Реал» без своего капитана попробует продолжить ударную серию — мадридский клуб пока не потерял ни одного очка в официальных матчах этого сезона. «Валенсия», показавшая мощную игру в первом туре, будет стараться эту серию прервать — в последние годы ей удавались матчи на «Сантьяго Бернабеу». Правда, сил хватало только на ничейные результаты — побед не было уже давно.
ОСТРОВ ССЫЛЬНЫХ
На Канарских островах сыграют главные хитрецы этого лета — «Атлетико» и «Лас Пальмас» сообща обошли запрет на трансферы «матрасников», устроив Витоло побег с «Рамон Санчес Писхуана». Напомним, что игрок «Севильи» выкупил свой контракт на деньги «рохибланкос», согласовал условия с Мадридом и тут же был отправлен в полугодичную «ссылку» в «Лас Пальмас», чьим воспитанником он и является. Впрочем, по джентльменскому соглашению между островитянами и мадридцами, участия в субботнем матче Витоло не примет.
ВОСТОЧНЫЕ СКАЗКИ
Матч между новичком ла лиги «Жироной» и «Малагой», возможно, не заслуживал бы особенного внимания, но покупку управляющей компанией «Манчестер Сити» и Пере Гвардиолой (братом и агентом главного тренера «горожан») 88,6 процентов акций каталонского клуба нельзя обойти стороной. В субботу на стадионе «Монтиливи» встретятся две испанские команды с арабскими хозяевами. А еще говорили, что мавры покинули Пиренейский полуостров в 15 веке.
БАРСЕЛОНСКИЕ ГРАБЛИ
В субботу же в Витории сыграют между собой финалисты последнего Кубка Испании, «Алавес» и «Барселона».
25 августа, пятница
21:15. РЕАЛ СОСЬЕДАД — ВИЛЬЯРРЕАЛ. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.12 — Н 3.32 — П2 3.62
23:00. БЕТИС — СЕЛЬТА. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.43 — Н 3.29 — П2 2.98.
26 августа, суббота
19:15. АЛАВЕС — БАРСЕЛОНА. Прогноз «СЭ» — 0:3. Прогноз WinLine — П1 9.89 — Н 5.65 — П2 1.30
21:15. ЖИРОНА — МАЛАГА. Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 2.18 — Н 3.24 — П2 3.53
21:15. ЛЕВАНТЕ — ДЕПОРТИВО. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.20 — Н 3.21 — П2 3.53
23:15. ЛАС ПАЛЬМАС — АТЛЕТИКО. Прогноз «СЭ» — 0:2. Прогноз WinLine — П1 4.77 — Н 3.67 — П2 1.76.
27 августа, воскресенье
19:15. ЭЙБАР — АТЛЕТИК. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.50 — Н 3.11 — П2 2.79
19:15. ЭСПАНЬОЛ — ЛЕГАНЕС. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.90 — Н 3.16 — П2 4.22
21:15. ХЕТАФЕ — СЕВИЛЬЯ. Прогноз «СЭ» — 0:2. Прогноз WinLine — П1 3.37 — Н 3.34 — П2 2.07
23:15. РЕАЛ — ВАЛЕНСИЯ. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.18 — Н 7.11 — П2 11.0.
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