Арабские деньги, старые обиды, джентльменские соглашения

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«РЕАЛ» БЕЗ КАПИТАНА

Получив красную карточку в игре с «Депортиво», Серхио Рамос не только получил матч дисквалификации, но и догнал главных грубиянов в истории Ла Лиги — Пабло Альфаро и Хави Агуадо. Теперь в карьере защитника «Реала» 18 удалений в матчах испанского чемпионата — больше, чем у кого-либо еще из действующих игроков, — так что каждая следующая «роха» для Рамоса будет шагом в историю.

«Реал» без своего капитана попробует продолжить ударную серию — мадридский клуб пока не потерял ни одного очка в официальных матчах этого сезона. «Валенсия», показавшая мощную игру в первом туре, будет стараться эту серию прервать — в последние годы ей удавались матчи на «Сантьяго Бернабеу». Правда, сил хватало только на ничейные результаты — побед не было уже давно.

ОСТРОВ ССЫЛЬНЫХ

На Канарских островах сыграют главные хитрецы этого лета — «Атлетико» и «Лас Пальмас» сообща обошли запрет на трансферы «матрасников», устроив Витоло побег с «Рамон Санчес Писхуана». Напомним, что игрок «Севильи» выкупил свой контракт на деньги «рохибланкос», согласовал условия с Мадридом и тут же был отправлен в полугодичную «ссылку» в «Лас Пальмас», чьим воспитанником он и является. Впрочем, по джентльменскому соглашению между островитянами и мадридцами, участия в субботнем матче Витоло не примет.

ВОСТОЧНЫЕ СКАЗКИ

Матч между новичком ла лиги «Жироной» и «Малагой», возможно, не заслуживал бы особенного внимания, но покупку управляющей компанией «Манчестер Сити» и Пере Гвардиолой (братом и агентом главного тренера «горожан») 88,6 процентов акций каталонского клуба нельзя обойти стороной. В субботу на стадионе «Монтиливи» встретятся две испанские команды с арабскими хозяевами. А еще говорили, что мавры покинули Пиренейский полуостров в 15 веке.

БАРСЕЛОНСКИЕ ГРАБЛИ

В субботу же в Витории сыграют между собой финалисты последнего Кубка Испании, «Алавес» и «Барселона». Сине-гранатовые в прошлом году часто наступали на грабли, но домашняя осечка в игре против басков стала самой первой пощечиной минувшего сезона. Оставшиеся матчи, включая заветный кубковый финал, «Алавес» проиграл, но каталонцы еще долго будут чувствовать привкус поражения годичной давности — на финише «Барсе» до чемпионства не хватило тех самых трех очков.

25 августа, пятница

21:15. РЕАЛ СОСЬЕДАД — ВИЛЬЯРРЕАЛ. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.12 — Н 3.32 — П2 3.62

23:00. БЕТИС — СЕЛЬТА. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.43 — Н 3.29 — П2 2.98.

26 августа, суббота

19:15. АЛАВЕС — БАРСЕЛОНА. Прогноз «СЭ» — 0:3. Прогноз WinLine — П1 9.89 — Н 5.65 — П2 1.30

21:15. ЖИРОНА — МАЛАГА. Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 2.18 — Н 3.24 — П2 3.53

21:15. ЛЕВАНТЕ — ДЕПОРТИВО. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.20 — Н 3.21 — П2 3.53

23:15. ЛАС ПАЛЬМАС — АТЛЕТИКО. Прогноз «СЭ» — 0:2. Прогноз WinLine — П1 4.77 — Н 3.67 — П2 1.76.

27 августа, воскресенье

19:15. ЭЙБАР — АТЛЕТИК. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.50 — Н 3.11 — П2 2.79

19:15. ЭСПАНЬОЛ — ЛЕГАНЕС. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.90 — Н 3.16 — П2 4.22

21:15. ХЕТАФЕ — СЕВИЛЬЯ. Прогноз «СЭ» — 0:2. Прогноз WinLine — П1 3.37 — Н 3.34 — П2 2.07

23:15. РЕАЛ — ВАЛЕНСИЯ. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.18 — Н 7.11 — П2 11.0.