FIFPro пообещала Неймару поддержку в конфликте с «Барселоной»

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Об этом сообщил президент организации Филипп Пиат. Бразилец и каталонский клуб обменялись встречными жалобами. В частности, «Барселона» требует от Неймара компенсацию в размере € 8,5 млн за невыполнение контрактных обязательств.