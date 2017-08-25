FIFPro пообещала Неймару поддержку в конфликте с «Барселоной»
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) встала на строну нападающего «ПСЖ» Неймара в его конфликте с «Барселоной».
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Об этом сообщил президент организации Филипп Пиат. Бразилец и каталонский клуб обменялись встречными жалобами. В частности, «Барселона» требует от Неймара компенсацию в размере € 8,5 млн за невыполнение контрактных обязательств.
«Неймар может рассчитывать на FIFPro, если ему это понадобится. Нынешняя система трансферов абсурдна, теперь это стало очевидно. Только ФИФА может
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