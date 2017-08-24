Профсоюз футболистов поддержал Неймара в споре с «Барселоной»

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Бразилец и каталонский клуб обменялись встречными жалобами, «Барселона» требует с Неймара компенсации за нарушение условий контракта.