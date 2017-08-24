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24 августа 2017, 22:08 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Профсоюз футболистов поддержал Неймара в споре с «Барселоной»

Профсоюз футболистов FIFPro поддержал нападающего «ПСЖ» Неймара в его споре с «Барселоной».

Болельщикам ПСЖ пришлось отстоять немаленькую очередь чтобы купить футболку с фамилией новичка команды. Увеличить
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© AFP 2017

Бразилец и каталонский клуб обменялись встречными жалобами, «Барселона» требует с Неймара компенсации за нарушение условий контракта.

— Неймар может рассчитывать на FIFPro, если ему это понадобится, — говорится в заявлении организации. — Мы осуждаем систему трансферов, абсурдность которой теперь уже очевидна. Только ФИФА может что-то сделать с этим. Боссы «Барселоны» повели себя так, как и все остальные руководители клубов, когда их ловят в их же ловушку.

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