Профсоюз футболистов поддержал Неймара в споре с «Барселоной»
Профсоюз футболистов FIFPro поддержал нападающего «ПСЖ» Неймара в его споре с «Барселоной».
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© AFP 2017
Бразилец и каталонский клуб обменялись встречными жалобами, «Барселона» требует с Неймара компенсации за нарушение условий контракта.
— Неймар может рассчитывать на FIFPro, если ему это понадобится, — говорится в заявлении организации. — Мы осуждаем систему трансферов, абсурдность которой теперь уже очевидна. Только ФИФА может
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