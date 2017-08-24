«Сассуоло» объявил о продлении контракта с Берарди до 2022 года

23-летний футболист поставил подпись под соглашением, которое рассчитано до 30 июня 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт «Сассуоло».

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А Берарди провёл 20 матчей (19 — с первых минут), в которых забил четыре мяча (два — с пенальти), отдал девять результативных передач и получил шесть жёлтых карточек.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Calciomercato?src=hash">#Calciomercato</a>: Domenico <a href="https://twitter.com/hashtag/Berardi?src=hash">#Berardi</a> rinnova fino a Giugno 2022! <a href="https://t.co/lLeuFKQGRx">https://t.co/lLeuFKQGRx</a> ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/ForzaSasol?src=hash">#ForzaSasol</a> <a href="https://t.co/dquwmDac9l">pic.twitter.com/dquwmDac9l</a></p>— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) <a href="https://twitter.com/SassuoloUS/status/900753400849207297">24 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>