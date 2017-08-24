«Сассуоло» объявил о продлении контракта с Берарди до 2022 года
Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди продлил контракт с итальянским клубом.
23-летний футболист поставил подпись под соглашением, которое рассчитано до 30 июня 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт «Сассуоло».
В минувшем розыгрыше итальянской Серии А Берарди провёл 20 матчей (19 — с первых минут), в которых забил четыре мяча (два — с пенальти), отдал девять результативных передач и получил шесть жёлтых карточек.
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