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24 августа 2017, 20:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сассуоло» объявил о продлении контракта с Берарди до 2022 года

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди продлил контракт с итальянским клубом.

23-летний футболист поставил подпись под соглашением, которое рассчитано до 30 июня 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт «Сассуоло».

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А Берарди провёл 20 матчей (19 — с первых минут), в которых забил четыре мяча (два — с пенальти), отдал девять результативных передач и получил шесть жёлтых карточек.

Сассуоло
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