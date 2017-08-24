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24 августа 2017, 19:02 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: «Барселона» договорилась о покупке Дембеле

«Барселона» сумела договориться с дортмундской «Боруссией» по трансферу нападающего Усмана Дембеле.

Барселона сумела договориться с дортмундской <span class=error>Боруссией</span> по трансферу нападающего <span class=error>Усмана</span> <span class=error>Дембеле</span>. Увеличить
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Как сообщает L’Equipe, немецкий клуб согласился продать француза за 120 миллионов евро с бонусами в размере 30 миллионов.

Ранее появилась информация, что «Боруссия» согласилась отпустить игрока за 140 миллионов, однако позднее в немецком клубе эту информацию опровергли.

Боруссия Д
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