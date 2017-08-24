СМИ: «Барселона» договорилась о покупке Дембеле
«Барселона» сумела договориться с дортмундской «Боруссией» по трансферу нападающего Усмана Дембеле.
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Как сообщает L’Equipe, немецкий клуб согласился продать француза за 120 миллионов евро с бонусами в размере 30 миллионов.
Ранее появилась информация, что «Боруссия» согласилась отпустить игрока за 140 миллионов, однако позднее в немецком клубе эту информацию опровергли.
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