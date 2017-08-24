Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30786960/
24 августа 2017, 18:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Клубы АПЛ установили новый рекорд по затратам в трансферное окно

Клубы английской футбольной Премьер-лиги установили новый рекорд по затратам в летнее трансферное окно, до закрытия которого остаётся ещё неделя, сообщает журналист Роб Харрис со ссылкой на Deloitte.

Клубы английской футбольной <nobr>Премьер-лиги</nobr> установили новый рекорд по затратам в летнее трансферное окно до закрытия которого остаётся ещё неделя сообщает журналист Роб <span class=error>Харрис</span> со ссылкой на Deloitte. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Нынешним летом 20 клубов лиги в общей сложности потратили на приобретение новичков £ 1,17 млрд (около € 1,40 млрд). Предыдущий рекорд был по итогам летнего трансферного окна 2016 года и составлял £ 1,165 млрд (около € 1,265 млрд).

Также клубы АПЛ установили рекорд по затратам, если учитывать зимнее и летнее трансферные окна. В 2017 году клубы в сумме потратили на новичков £ 1,385 млрд (около € 1,503 млрд), что больше рекордного показателя 2016 года в £ 1,340 млрд (около € 1,454 млрд).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?