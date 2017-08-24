Клубы АПЛ установили новый рекорд по затратам в трансферное окно
Клубы английской футбольной
Премьер-лиги установили новый рекорд по затратам в летнее трансферное окно, до закрытия которого остаётся ещё неделя, сообщает журналист Роб Харрис со ссылкой на Deloitte.
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Нынешним летом 20 клубов лиги в общей сложности потратили на приобретение новичков £ 1,17 млрд (около € 1,40 млрд). Предыдущий рекорд был по итогам летнего трансферного окна 2016 года и составлял £ 1,165 млрд (около € 1,265 млрд).
Также клубы АПЛ установили рекорд по затратам, если учитывать зимнее и летнее трансферные окна. В 2017 году клубы в сумме потратили на новичков £ 1,385 млрд (около € 1,503 млрд), что больше рекордного показателя 2016 года в £ 1,340 млрд (около € 1,454 млрд).
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