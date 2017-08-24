Клубы АПЛ установили новый рекорд по затратам в трансферное окно

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Нынешним летом 20 клубов лиги в общей сложности потратили на приобретение новичков £ 1,17 млрд (около € 1,40 млрд). Предыдущий рекорд был по итогам летнего трансферного окна 2016 года и составлял £ 1,165 млрд (около € 1,265 млрд).

Также клубы АПЛ установили рекорд по затратам, если учитывать зимнее и летнее трансферные окна. В 2017 году клубы в сумме потратили на новичков £ 1,385 млрд (около € 1,503 млрд), что больше рекордного показателя 2016 года в £ 1,340 млрд (около € 1,454 млрд).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Record £1.17 billion spending by Premier League clubs so far in the summer transfer window - and a week to go (Deloitte) <a href="https://t.co/JTAMIdH9VX">pic.twitter.com/JTAMIdH9VX</a></p>— Rob Harris (@RobHarris) <a href="https://twitter.com/RobHarris/status/900690769778020352">24 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>