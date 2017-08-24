Болельщики «Актобе» будут требовать отставки Муханова в случае поражения от «Окжетпеса»

Помимо того, что болельщики смогли посмотреть, как тренируется команда, и как футболисты сыграли «двусторонку», у них была возможность поговорить с главным тренером и спортсменами с глазу на глаз.



На встрече с болельщиками были подняты самые актуальные темы последних недель. Встречи с командой болельщики ждали давно, поэтому накопилось немало вопросов, среди которых можно сказать были и претензионные. Главный тренер и футболисты не оставили болельщиков без ответов. Команда призналась, что тоже переживает за результаты.



В первую очередь, актюбинцы выразили недоверие к капитану Андрею Сидельникову. Многие уверены что команде нужен другой капитан. Ими были предложены такие кандидатуры как Воловик, Савич и Шимкович. На что главный тренер ответил, что рассмотрит предложения болельщиков.



Также, болельщики переживают по поводу того, что в стартовом составе играет мало местных игроков. Они советовали дать шанс Какимову и Отарбаеву.



Кроме того, актюбинцы сказали что не видят полной отдачи от команды. В случае если «Актобе» не победит «Окжетпес», они пообещали, что будут требовать отставки тренера.



Муханов отметил, что никто в команде не сидит сложа руки, каждый прилагает максимальные усилия, чтобы вывести команду из критической ситуации. Душан Савич, в свою очередь, высказался о том, что футболисты не спят ночами из-за переживаний, что они испытывают вину перед болельщиками, которые полностью заполняют стадион, несмотря на то, что команда на последнем месте.