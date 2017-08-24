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24 августа 2017, 17:01 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Златан Ибрагимович заявил, что вернулся в МЮ, чтобы закончить то, что начал

МОСКВА, 24 авг — Р-Спорт. Шведский нападающий Златан Ибрагимович заявил, что вернулся в английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», чтобы закончить то, что начал.

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Ибрагимович покинул «Манчестер Юнайтед» этим летом в связи с истечением однолетнего контракта. В четверг английский клуб объявил о подписании нового однолетнего соглашения с 35-летним форвардом, восстанавливающимся после тяжелой травмы.

«Я вернулся, чтобы закончить то, что начал. Это всегда было как моим, так и желанием клуба, чтобы я остался. Я не могу дождаться, когда вернусь на “Олд Траффорд”, но я также знаю, что должен убедиться, что я готов. Я много работал, и буду продолжать делать это, чтобы вернуться на поле в наилучшей форме», — цитирует 35-летнего Ибрагимовича сайт «Манчестер Юнайтед».

Летом 2016 года Ибрагимович после подписания контракта с «Юнайтед» заявил, что он будет «богом Манчестера», отвечая на реплику бывшего форварда манкунианцев Эрика Кантона, считающего, что швед может стать только принцем, так как в городе может быть только один король — он сам.

В сезоне-2016/17 Ибрагимович забил 28 голов в 46 матчах за «Манчестер Юнайтед» и помог клубу выиграть Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

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