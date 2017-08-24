Златан Ибрагимович заявил, что вернулся в МЮ, чтобы закончить то, что начал

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ибрагимович покинул «Манчестер Юнайтед» этим летом в связи с истечением однолетнего контракта. В четверг английский клуб объявил о подписании нового однолетнего соглашения с 35-летним форвардом, восстанавливающимся после тяжелой травмы.

«Я вернулся, чтобы закончить то, что начал. Это всегда было как моим, так и желанием клуба, чтобы я остался. Я не могу дождаться, когда вернусь на “Олд Траффорд”, но я также знаю, что должен убедиться, что я готов. Я много работал, и буду продолжать делать это, чтобы вернуться на поле в наилучшей форме», — цитирует 35-летнего Ибрагимовича сайт «Манчестер Юнайтед».

Летом 2016 года Ибрагимович после подписания контракта с «Юнайтед» заявил, что он будет «богом Манчестера», отвечая на реплику бывшего форварда манкунианцев Эрика Кантона, считающего, что швед может стать только принцем, так как в городе может быть только один король — он сам.

В сезоне-2016/17 Ибрагимович забил 28 голов в 46 матчах за «Манчестер Юнайтед» и помог клубу выиграть Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.