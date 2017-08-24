Моуринью: МЮ будет терпеливо ждать возвращения Ибрагимовича

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Соглашение со шведским игроком подписано на один год.

«Мы очень рады, что Златан находится на пути к выздоровлению, и мы также рады, что его амбиции и опыт снова будут с нами. После его выступления в прошлом сезоне он заслужил наше доверие, и мы будем терпеливо ждать его возвращения. Я не сомневаюсь, что он будет важен во второй половине сезона», — цитирует Моуринью пресс-служба «МЮ».

35-летний футболист уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, сыграв во всех турнирах 46 матчей и забив 28 голов.