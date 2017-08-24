Моуринью: МЮ будет терпеливо ждать возвращения Ибрагимовича
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал подписание контракта манкунианцев с нападающим Златаном Ибрагимовичем.
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Соглашение со шведским игроком подписано на один год.
«Мы очень рады, что Златан находится на пути к выздоровлению, и мы также рады, что его амбиции и опыт снова будут с нами. После его выступления в прошлом сезоне он заслужил наше доверие, и мы будем терпеливо ждать его возвращения. Я не сомневаюсь, что он будет важен во второй половине сезона», — цитирует Моуринью
35-летний футболист уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, сыграв во всех турнирах 46 матчей и забив 28 голов.
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