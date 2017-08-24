По его словам, девушки не показывают тот уровень, который ему был бы интересен.

— Надеюсь, мои девочки не пойдут в женский футбол.

Пока я не увидел женщину или девушку, которая действительно играет в футбол, — приводит слова Аршавина amic.ru. — Все, что я видел в женском футболе, — это подобие. Считаю, что девушки не достигли того уровня, когда это можно назвать футболом.