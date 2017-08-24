Андрей Аршавин: Женский футбол — это подобие
Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», отметил, что женский футбол его не впечатляет.
По его словам, девушки не показывают тот уровень, который ему был бы интересен.
— Надеюсь, мои девочки не пойдут в женский футбол.
Пока я не увидел женщину или девушку, которая действительно играет в футбол, — приводит слова Аршавина amic.ru. — Все, что я видел в женском футболе, — это подобие. Считаю, что девушки не достигли того уровня, когда это можно назвать футболом.
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