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24 августа 2017, 16:29 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Андрей Аршавин: Женский футбол — это подобие

Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», отметил, что женский футбол его не впечатляет.

По его словам, девушки не показывают тот уровень, который ему был бы интересен.

— Надеюсь, мои девочки не пойдут в женский футбол.

Пока я не увидел женщину или девушку, которая действительно играет в футбол, — приводит слова Аршавина amic.ru. — Все, что я видел в женском футболе, — это подобие. Считаю, что девушки не достигли того уровня, когда это можно назвать футболом.

Кайрат
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