«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Ибрагимовичем
«Манчестер Юнайтед» заключил контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем.
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35-летний футболист уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, сыграв во всех турнирах 46 матчей и забив 28 голов. Ибрагимович покинул «МЮ» этим летом, после того как у него истёк контракт с клубом. В настоящее время форвард восстанавливается после травмы колена.
Ранее в СМИ сообщалось, что швед может подписать контракт с «Манчестер Юнайтед» с функцией играющего тренера.
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