«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Ибрагимовичем

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Как сообщает пресс-служба манкунианцев, соглашение со шведским игроком подписано на один год.

35-летний футболист уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, сыграв во всех турнирах 46 матчей и забив 28 голов. Ибрагимович покинул «МЮ» этим летом, после того как у него истёк контракт с клубом. В настоящее время форвард восстанавливается после травмы колена.

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Ранее в СМИ сообщалось, что швед может подписать контракт с «Манчестер Юнайтед» с функцией играющего тренера.