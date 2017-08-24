«Халл Сити» выкупил полузащитника «Арсенала» Тораля

Сумма сделки с «канонирами» не разглашается, сообщает официальный сайт «тигров».



Соглашение с 22-летним испанцем рассчитано на три года и включает пункт о возможном продлении ещё на один.



Тораль начинал карьеру в академии «Барселоны», но затем перебрался в Лондон, где продолжил обучение. На профессиональном уровне выступал на правах аренды в «Брентфорде», «Бирмингеме», «Гранаде» и «Рейнджерс». В «Бирмингеме» он признавался лучшим игроком сезона-2015/16 и автором лучшего гола года.