Роберто Карлос сядет из-за детей
Легендарный защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос может оказаться в тюрьме за невыплаченные алименты.
Экс-футболист на протяжении трех месяцев обделял финансовой помощью двух своих отпрысков от гражданской жены Барбары Тулер и задолжал за это время около $20 тыс.
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Бывший защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос попал под пристальное внимание правоохранительных органов
По информации Efe, департамент юстиции
Однако адвокаты Карлоса уже заявили, что их клиент полностью погасил задолженность перед бывшей подругой.
«В ответ на информацию, появившуюся в СМИ, сообщаем, что Роберто Карлос уже заплатил надлежащую сумму. Тем не менее судья, ведущий дело, еще не сделал соответствующее заявление», — приводит сообщение адвокатов Роберто Карлоса газета AS.
Сам Карлос объяснял задержку финансовой помощи тем, что у него возникли непредвиденные трудности с деньгами. Такое развитие событий не кажется удивительным, учитывая, что легенда «Реала» является отцом девятерых отпрыско и на данный момент состоит в браке с матерью только двоих из них, а еще семеро нуждаются в финансовой опеке отца, которую его бывшие супруги, как выяснилось, готовы выбивать даже через суд.
Три ребенка — две дочери и приемный сын (Роберта, Джована и Роберто Карлос Жуниор) — появились у Карлоса от его первой жены Алешандры Пинейро, с которой он развелся в 2003 году после 12 лет брака.
Расставание получилось тяжелым: супруги были вместе с тех времен, когда Карлос еще выступал за «Униан Сан-Жуан» и вызывался в юниорскую сборную Бразилии (до 20 лет), преодолели немало трудностей и добились взлета в карьере футболиста.
«Я женился в 17 лет. Это очень рано, хотя, с другой стороны, вполне обычно в Бразилии, где люди заключают брак в очень юном возрасте», — рассказывал футболист в интервью журналу Hola.
Неприятным моментом развода стало для Карлоса, что он был вынужден оставить половину своего состояния бывшей жене и трем детям. После этого расставания Карлос, выступавший в ту пору за мадридский «Реал» и пользовавшийся немалой популярностью, пустился во все тяжкие:
«Я умею лишь водить машину и не знаю, где у нее что находится. К машинам у меня такое же отношение, как к часам и женщинам: пройдет немного времени, и мне надоедает», — признавался тогда защитник «сливочных» в интервью La Gazzetta dello Sport.
В период с 2003 по 2009 год у Карлоса родилось еще четверо детей от разных женщин — Эдуардо, Ребека, Кристофер и Лука. Однако это может быть неполный список. По словам самого футболиста, он сам точно не уверен в том, сколько женщин стали матерью его наследников:
«У меня восемь детей от шести или семи разных женщин: мексиканки, бразильянки, венгерки…».
Доподлинно известно лишь то, что одной из подруг Карлоса в тот период была бразильский адвокат Алешандра Мартинш, которая родила ему двоих детей, а также начинающая журналистка Симоне Хамилко.
В 2009 году Карлос, вступивший в заключительную фазу своей спортивной карьеры, подписал двухлетнее трудовое соглашение с бразильским «Коринтиансом» и решил заодно подписать еще один контракт — брачный, положив конец разгульному периоду своей жизни.
Футболист женился на физиотерапевте Мариане Лукон, которая младше его на 11 лет. Шикарная свадьба прошла в родном для Карлоса
Мариана Лукон родила футболисту двух девочек — Мануэлу и Марину, причем последняя появилась на счет только в июне 2017 года, став самым младшим, девятым ребенком бразильца. В данный момент Карлос проживает с семьей в Мадриде, где работает в должности посла «Реала», комментирует матчи на клубном телевидении, выступает в качестве аналитика на футбольных передачах и помогает с воспитанием подрастающего поколения в младших возрастных ступенях «сливочной» академии.
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