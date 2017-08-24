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24 августа 2017, 14:24 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Звездные войны. ПСЖ пытается задушить «Барселону» на трансферном рынке

Судя по всему, руководство «ПСЖ» пытается опередить «Барселону» в борьбе за полузащитника «Ниццы».

Судя по всему руководство <span class=error>ПСЖ</span> пытается опередить Барселону в борьбе за полузащитника Ниццы. Увеличить
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Ранее стало известно, что каталонский клуб по просьбе тренерского штаба постарается укрепить центральную линию, и следующим трансфером сине-гранатовых должен стать Жан-Микаэль Сери.

Но здесь стоит отметить, что этим летом состав команды пополнил хавбек сборной Бразилии Паулиньо, который вернулся в Европу из чемпионата Китая за 40 млн евро. Тоже ведь усиление, и не куда-нибудь, а в центр поля.

При этом сине-гранатовые хотят заполучить Сери, а бывший капитан «Барсы» Хави Эрнандес считает, что ивуариец быстро впишется в стиль каталонского клуба.

Тут стоит напомнить, что 3 августа «ПСЖ» приобрел у «Барселоны» бразильского нападающего Неймара. Сумма трансфера составила 222 млн евро, что побило все мыслимые и немыслимые рекорды. Конечно, никто в каталонском клубе не хотел отпускать игрока, а Луис Суарес и Лионель Месси пытались отговорить своего товарища, но тот был неприклонен.

Позже появилась информация, что испанцы хотят заменить Неймара полузащитником «ПСЖ», который ранее выступал за мадридский «Реал». Это Анхель Ди Мария, и он готов перейти в «Барселону». Хавбек уже успел согласовать контракт с новой командой, но пока остается в Париже.

Авторитетные источники уверяют, что президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи в беседе с главой «Барселоны» Жозепом Бартомеу заявил, что клуб не продаст аргентинца.

Что происходит? «ПСЖ» объявил войну сине-гранатовым?

«Три дня назад руководство “ПСЖ” связалось с президентом “Ниццы”. Они хотят заполучить Сери. У них только одна цель — опередить “Барселону”. Насколько мне известно, они предлагают больше, чем сине-гранатовые. Не знаю, но по мне это настоящее сумасшествие, потому что “ПСЖ” оказывает давление на моего клиента и его нынешний клуб», — заявил агент Сери, слова которого приводит ESPN FC.

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