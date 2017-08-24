Звездные войны. ПСЖ пытается задушить «Барселону» на трансферном рынке
Судя по всему, руководство «ПСЖ» пытается опередить «Барселону» в борьбе за полузащитника «Ниццы».
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее стало известно, что каталонский клуб по просьбе тренерского штаба постарается укрепить центральную линию, и следующим трансфером
Но здесь стоит отметить, что этим летом состав команды пополнил хавбек сборной Бразилии Паулиньо, который вернулся в Европу из чемпионата Китая за 40 млн евро. Тоже ведь усиление, и не
При этом
Тут стоит напомнить, что 3 августа «ПСЖ» приобрел у «Барселоны» бразильского нападающего Неймара. Сумма трансфера составила 222 млн евро, что побило все мыслимые и немыслимые рекорды. Конечно, никто в каталонском клубе не хотел отпускать игрока, а Луис Суарес и Лионель Месси пытались отговорить своего товарища, но тот был неприклонен.
Позже появилась информация, что испанцы хотят заменить Неймара полузащитником «ПСЖ», который ранее выступал за мадридский «Реал». Это Анхель Ди Мария, и он готов перейти в «Барселону». Хавбек уже успел согласовать контракт с новой командой, но пока остается в Париже.
Авторитетные источники уверяют, что президент парижского клуба Нассер
Что происходит? «ПСЖ» объявил войну
«Три дня назад руководство “ПСЖ” связалось с президентом “Ниццы”. Они хотят заполучить Сери. У них только одна цель — опередить “Барселону”. Насколько мне известно, они предлагают больше, чем
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