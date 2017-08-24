Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30783609/
24 августа 2017, 14:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Аршавин подтвердил, что может завершить карьеру в 2017 году

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, выступающий в настоящее время за клуб из Казахстана «Кайрат», подтвердил, что может завершить игровую карьеру в этом году.

«Могу ли завершить игровую карьеру в этом году? Может быть, это случится. Действующий контракт заканчивается в конце года. Чем буду заниматься дальше, я ещё думаю. Так или иначе, это будет связано с футболом. Что конкретно — не могу сказать», — сказал 36-летний футболист, отвечая на вопросы журналистов в Барнауле.

Кайрат
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?