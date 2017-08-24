Аршавин подтвердил, что может завершить карьеру в 2017 году

«Могу ли завершить игровую карьеру в этом году? Может быть, это случится. Действующий контракт заканчивается в конце года. Чем буду заниматься дальше, я ещё думаю. Так или иначе, это будет связано с футболом. Что конкретно — не могу сказать», — сказал 36-летний футболист, отвечая на вопросы журналистов в Барнауле.