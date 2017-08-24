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24 августа 2017, 13:54 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Гоу стал лучшим бомбардиром «Кайрата» в истории современного Казахстана

В матче с карагандинским «Шахтёром», нападающий алматинского «Кайрата» Жерар Гоу забил свой 91 гол в составе алматинского клуба. Тем самым, став лучшим бомбардиром клуба в истории современного Казахстана.

Напомним, что ранее лучшим показателем по забитым голам принадлежал Алибеку Булешеву, который в составе «Кайрата» отличился 90 голами.

Лучшим бомбардиром же за всю историю «Кайрата» является Евстафий Пехлеваниди, который забил в составе за Народной команды 105 голов.

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