Гоу стал лучшим бомбардиром «Кайрата» в истории современного Казахстана

Легендарный защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос может оказаться в тюрьме за невыплаченные алименты. Экс-футболист на протяжении трех месяцев обделял финансовой помощью двух своих отпрысков от гражданской жены Барбары Тулер и задолжал за это время около $20 тыс.