Гоу стал лучшим бомбардиром «Кайрата» в истории современного Казахстана
В матче с карагандинским «Шахтёром», нападающий алматинского «Кайрата» Жерар Гоу забил свой 91 гол в составе алматинского клуба. Тем самым, став лучшим бомбардиром клуба в истории современного Казахстана.
Напомним, что ранее лучшим показателем по забитым голам принадлежал Алибеку Булешеву, который в составе «Кайрата» отличился 90 голами.
Лучшим бомбардиром же за всю историю «Кайрата» является Евстафий Пехлеваниди, который забил в составе за Народной команды 105 голов.
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